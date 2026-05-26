Juan Francisco Rossel es baja en U. Católica tras someterse a una cirugía ocular. Este fue el momento donde sufrió la lesión ocular.

U. Católica lamenta la sensible baja de Juan Francisco Rossel, quien tuvo que ser operado después de una lesión sufrida en el clásico contra Colo Colo y se perderá la “final” contra Boca Juniors en Copa Libertadores.

Este lunes, el periodista Marco Escobar confirmó que el delantero se sometió una cirugía ocular de manera exitosa.

Fue durante el primer tiempo del clásico que el joven atacante quedó complicado. A los 34′, disputó una pelota con Arturo Vidal en el medio de la cancha y se quejó de dolor después de recibir un manotazo.

De inmediato comenzó a calentar en la banca Fernando Zampedri, quien lo terminó reemplazando en el entretiempo. Durante la segunda mitad, se vio a Rossel aplicando hielo en la zona del pómulo y con complicaciones.

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Juan Francisco Rossel es baja en U. Católica: se sometió a una cirugía ocular

Esta lamentable lesión llega en un gran momento de Juan Francisco Rossel en U. Católica. El delantero fue uno de los puntos altos en el clásico y antes venía de anotarle a Deportes Limache en la Liga de Primera.

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Por ahora, los cruzados no han emitido información oficial de Rossel ni cuánto será su tiempo de recuperación. Se sabe que no estará este jueves 28 de mayo contra Boca Juniors en La Bombonera.