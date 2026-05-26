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Colo Colo

Paredes revela disculpas de Javier Correa a dirigentes de Colo Colo: “Tenía ese defecto”

Javier Correa enderezó el rumbo debido a un cambio la actitud y se ha transformado en un goleador letal para Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

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Paredes contó que Correa le pidió perdón a la dirigencia de Colo Colo
© IA GeminiParedes contó que Correa le pidió perdón a la dirigencia de Colo Colo

Javier Correa es la gran figura de Colo Colo en las últimas fechas. Le anotó goles a U. de Conce, Coquimbo, Ñublense y Universidad Católica, siete anotaciones claves para que el Cacique sea cómo líder del torneo.

Esteban Paredes, quien compartió un almuerzo la semana pasada con el ex Estudiantes de La Plata, valoró que haya tenido un cambio de actitud en las últimas semanas, lo que coincidió con su alza de rendimiento.

“Correa tenía ese defecto que a la primera se quemaba de una. Hoy está más tranquilo, más calmado”, comentó en Tipsters Esteban Paredes, quien incluso señaló que Correa tuvo una reunión con la dirigencia de los albos.

“Le hizo bien declarar que le pidió disculpas a la gente, a los hinchas. También a los dirigentes, porque era impulsivo. Ha tenido la capacidad necesaria para tranquilizarse, ahí están los resultados”, relató Esteban Efraín.

Correa lleva 7 goles en los últimos tres partidos

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Señala que “es buen chico, jugamos golf juntos. Cuando estuvo lesionado le costaba, cuando no jugaba. Y lo sabía. Pero ahora convierte partido a partido, por eso estoy feliz por él y su familia”.

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Colo Colo es candidato al título

Para Esteban Paredes, la actual versión de Colo Colo es para pensar que serán campeones a fin de año, algo impensado cuando comenzó el torneo con derrota ante Limache.

“Colo Colo está más sólido que hace un mes. Tiene una convicción diferente, un juego diferente. Se nota el trabajo plasmado en la semana para llevarlo al campo”, dijo Paredes.

El ejemplo de lo sucedido en el Claro Arena así lo refleja. “No era fácil jugar contra Católica, que venía de muchos triunfos. Supo manejar el partido y tiene muchas posibilidades de ser campeón”, cerró.

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