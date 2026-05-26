Pese a tener unos últimos partidos a puro gol, lo cierto es que el argentino ha tenido que convivir con una lesión que lo sacó de competencia durante los duelos ante Ñublense y Universidad Católica.

No cabe duda que Javier Correa es el hombre del momento en Colo Colo. El delantero argentino ha tenido unas últimas fechas a puro gol, instalándose en la parte alta de la tabla de máximos artilleros luego de un nuevo doblete ante Universidad Católica.

Sin embargo, estos últimos partidos también han estado marcados por una lesión que ha venido arrastrando el atacante. Ante Ñublense y la UC no pudo terminar por lo mismo, razón por la cual ya hay dudas sobre su condición para visitar a La Serena este sábado.

“Es una molestia que no me deja cruzar la pelota, el aductor no me deja hacer el movimiento para adentro. Entonces practiqué toda la semana así con la molestia y me dejaba, me dejaba, y bueno, a patear así (abierto). No puedo cruzar la pelota, no sé, ya me hice estudios y hay algo pero lo voy manejando bien y por suerte me deja jugar”, declaró el propio Correa tras el triunfo.

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Lesión de Correa en Colo Colo es menos grave de lo que se piensa

Afortunadamente, esta molestia está lejos de sacar de competencia a Correa pensando en los dos últimos partidos de la primera rueda de la Liga de Primera, ya que se trataría de una lesión muy controlable por el equipo médico de los albos.

Según información entregada por el sitio DaleAlbo, el argentino está con un trabajo kinésico especial durante la semana. De esta manera, ha podido estar a disposición de Ortiz para jugar los últimos partidos.

Javier Correa llegó a ocho goles con Colo Colo en esta Liga de Primera tras su doblete a la UC. | Foto: Photosport.

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Cabe destacar que el Cacique jugará ante La Serena este sábado 30, luego el 7 de junio visitará a Huachipato por la Copa de la Liga y cerrará el semestre ante Cobresal el 13 junio. Posterior a eso, del 20 en adelante, verá acción por la Copa Chile, certamen que bien podría ser utilizado para que Correa descanse y se recuperé al 100% de esta dolencia.

Javer Correa en este 2026 ha jugado un total de 12 partidos en el Cacique, siendo diez por la Liga de Primera y dos en la Copa de la Liga, en los que ha convertido ocho goles y dado una asistencia en 587 minutos.

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En síntesis

El delantero Javier Correa anotó un doblete ante Universidad Católica y registra ocho goles en 2026.

anotó un doblete ante Universidad Católica y registra ocho goles en 2026. Una molestia en el aductor genera dudas sobre la presencia del atacante ante La Serena.

genera dudas sobre la presencia del atacante ante La Serena. El futbolista realiza un trabajo kinésico especial para jugar los últimos partidos con Colo Colo.

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