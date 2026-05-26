En una nueva edición de Todos Somos Técnicos, Manuel de Tezanos puso fin a la polémica con Javier Correa tras el tenso cruce vivido en el programa anterior.

Después del caliente final del clásico entre U. Católica y Colo Colo, otro momento de tensión se vivió en el panel de Todos Somos Técnicos con el inesperado cruce entre Manuel de Tezanos y Javier Correa.

El goleador del Cacique le sacó en cara al periodista que “no me gustó fue lo que dijiste de mi señora. Dijiste que no la pongo”. De Tezanos defendió con que “yo no fui ese, fue alguien más en el panel“.

Este lunes, el conductor de Todos Somos Técnicos sacó la voz por el incidente. “Durante el programa viví un momento muy sorprendente y un poco incómodo, con una cuestión que dijo Javier Correa y que me atribuía a mí. Yo no dije lo que Correa piensa que dije y me tomó por sorpresa”, relató.

“Yo ya le mandé un mensaje a Javier, él ya me contestó. Pero, a ver, uno tiene su honra y su prestigio, y también tiene que hacerse responsable de las cosas que dice“, mencionó después el periodista.

Manuel de Tezanos y Javier Correa vivieron un inesperado “cruce” tras el clásico | TNT Sports

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Manuel de Tezanos se defiende y cierra la polémica con Javier Correa: “No dije eso, estoy seguro”

“Lo que me pasó ayer es que me sorprendí, porque primero es un concepto que yo no uso. Hay palabras que yo no uso y lo que él me acusa de decir no lo dije, estoy seguro. Es como que me dijeran que dije ‘enhorabuena’. No uso esas palabras”, sumó Manuel de Tezanos.

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“Cuando uno critica y habla de alguien, esa persona tiene derecho a tomar la crítica como quiera, y si él realmente siente que se habló de su vida personal, lo lamento mucho“, dijo también.

Aunque sus compañeros de panel le aseguraron que el momento no fue incómodo y todo fue con humor, De Tezanos sostuvo su postura. “Sí, pero lo que dijo no me parece divertido. Pero está todo bien. No dije eso, 100% seguro“, declaró.

Como cierre, dijo que “desde aquí le mando un saludo a él, a su familia. Después de conocer su historia es especialmente complicado, porque vive lejos de sus padres y una persona que vive lejos de su familia sufre, y estas son cosas que uno no sabe“.

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