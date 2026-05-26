El nuevo directorio de Blanco y Negro tendrá su primera reunión, donde se espera que se aclare el panorama pensando en refuerzos en Colo Colo.

Colo Colo se hizo fuerte como líder absoluto en la Liga de Primera y ya es el campeón de invierno a dos fechas del término de la primera rueda. Y es así como se empieza a pensar en el segundo semestre.

Radio Cooperativa reveló que, con este panorama en cuenta, esta semana habrá una reunión clave para empezar a definir el panorama de los refuerzos de cara a un nuevo mercado de fichajes.

Este miércoles 27 de mayo habrá reunión de directorio de Blanco y Negro, la primera con los nuevos miembros de la concesionaria, para tomar atención a lo que presente la Comisión Fútbol respecto a las necesidades del plantel.

Aun queda tiempo para tomar decisiones definitivas, pero por el momento las prioridades serían un volante ofensivo o un extremo, y resolver la situación del arquero pensando en la lesión de Fernando de Paul.

El nuevo directorio de Blanco y Negro se reúne con la atención en el segundo semestre | Photosport

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Colo Colo empieza a pensar en refuerzos para el segundo semestre de 2026

Tras el clásico contra U. Católica, Aníbal Mosa reveló que “Daniel Morón, Jaime Pizarro y el técnico han tenido algunas conversaciones sobre cómo vamos a afrontar este mercado de fichajes“.

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Ahí fue consultado por la opción de Carlos Palacios, quien buscaría volver al país tras un difícil semestre en Boca Juniors. “El otro día hablé con él, porque siempre habló con los jugadores para saber cómo están“, reveló.