El equipo chileno ya está clasificado a octavos de final, sin embargo, va por el propio mayor ante los uruguayos en Montevideo.

Coquimbo Unido clasificó en la quinta fecha a los octavos de final de la Copa Libertadores, y cierra este martes su paso por el Grupo B, cuando visite a Nacional en Montevideo.

El elenco de Hernán Caputto tiene 10 puntos y aseguró su presencia en la ronda de los 16 mejores y se mide ante un cuadro que está eliminado, pero los uruguayos se juegan acceder, al menos, a la Copa Sudamericana.

El otro partido de la sexta fecha se jugará en Lima, donde Universitario y Deportes Tolima tienen un “mata-mata”, buscando acceder a octavos del torneo continental más importante del mundo.

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Coquimbo Unido y todo lo que se juega ante Nacional

Pese a que Coquimbo está clasificado, se juega mucho este martes desde las 20:30 horas ante Nacional en Montevideo, porque puede ser el ganador del grupo.

Al cuadro Pirata le basta un empate para quedarse con el primer lugar de la zona, lo que le daría chances de tener un rival más abordable en octavos, y además, definir en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Una derrota también puede dejar a Coquimbo como ganador del grupo, si es que Universitario derrota a Tolima; o si los colombianos vencen con lo justo y el elenco nacional pierde por poco y queda con mejor diferencia de gol que los cafeteros.

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Coquimbo Unido quiere ganar su grupo. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Además, está el argumento económico, porque una victoria en fase de grupos significa hacer crecer los premios, porque la Conmebol entrega 300 mil dólares por victoria en la Copa Libertadores.

Coquimbo Unido depende de sí mismo para ganar el Grupo B y quedar entre los vencedores de zonas para el sorteo de los octavos de final del torneo continental.

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En síntesis

El club Coquimbo Unido clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Hernán Caputto lidera el Grupo B con 10 puntos obtenidos.

lidera el Grupo B con 10 puntos obtenidos. El conjunto chileno visitará a Nacional este martes a las 20:30 horas en Montevideo.

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La tabla del Grupo B de la Copa Libertadores