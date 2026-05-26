Universidad de Chile sueña con tener su estadio propio y en Lampa aseguraron que "cuentan con un aliado" para llevar a cabo este anhelo.

Universidad de Chile recibió un gran espaldarazo para conseguir uno de sus grandes anhelos: la construcción del estadio propio. Esto gracias a que el alcalde Lampa, Jonathan Opazo, señaló que en esa comuna “cuenta con un aliado”.

Eso es justamente lo que estaba pidiendo Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul: que alguna autoridad comunal tuviera el valor de postularse para la construcción de este recinto deportivo.

“Necesitamos valentía de autoridad. Autoridades comunales, regionales y presidenciales, que vean que hay seguridad, que es un recinto para el país y no te llenen de trabas”, señalaba hace pocos días la ex vocera de gobierno.

“Muchos nos dicen ‘me encantaría un estadio de la U, pero en mi comuna no’. Eso nos falta todavía”, era el reclamo que en este momento tuvo un vuelco.

La U sueña con tener su estadio y Lampa le abre las puertas

¿Cuánto demoraría llegar al nuevo estadio de U de Chile?

Muchos hinchas se preguntan cuánto podrían demorar en llegar a Lampa, en caso de que Universidad de Chile efectivamente construya su estadio en ese lugar.

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Un simple ejercicio en Google Maps permite visualizar que es bastante lejos este lugar situado en al norponiente de la capital.

ver también Cecilia Pérez le abre las puertas de U de Chile a Alexis Sánchez: “Si quiere venir lo vamos a recibir”

Por ejemplo desde la Plaza Baquedano, en el corazón de Santiago, arroja que en auto se demora aproximadamente 50 minutos en llegar a Lampa. En tanto, en transporte público, puede ser una hora y 15 minutos, usando metro y un bus rural, con conexión en intermodal Los Libertadores.

La larga distancia de Plaza Baquedano a Lampa

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Desde el Estadio Nacional obviamente es aún más lejos, porque en auto se demora 1 hora y 10 minutos.

Y pensando en los jugadores, que siempre concentran en un hotel del sector oriente, el tiempo es de poco más de 45 minutos.

Los jugadores de la U recorrerían casi una hora desde su hotel de concentración

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