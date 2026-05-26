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U. de Chile

Cecilia Pérez responde por el fracaso de Paqui Meneghini en U. de Chile: “Costó mucho”

Meses después, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, se refirió a por qué fracasó Paqui Meneghini en U. de Chile.

Por Javiera García L.

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Meses después, en Azul Azul responden por Paqui Meneghini
© PhotosportMeses después, en Azul Azul responden por Paqui Meneghini

U. de Chile enfrenta un complicado momento en la temporada, donde todavía busca consolidar resultados de la mano de Fernando Gago. El difícil inicio de año, donde Paqui Meneghini no pudo triunfar, sigue pesando en el Bulla.

Los hinchas aun lamentan el paso del ex O’Higgins por el club, donde su fracaso más importante fue perder la oportunidad de entrar a Copa Sudamericana. A meses de aquello, en Azul Azul se refieren al tema.

En el programa La Hora de Conversar, Cecilia Pérez, presidenta de la concesionaria, respondió por Meneghini. “¿Fue un error haberlo contratado tan rápido?“, le consultaron a la dirigenta.

“A mí siempre me gustó Paqui Meneghini. Siempre. De hecho, el gerente deportivo lo venía siguiendo y buscando hace rato“, defendió en primera instancia la exvocera de Gobierno.

“El gerente deportivo venía siguiendo a Meneghini hace rato” | Photosport

“El gerente deportivo venía siguiendo a Meneghini hace rato” | Photosport

“Costó y se juntó con muchas lesiones”: Cecilia Pérez analiza la salida de Paqui Meneghini de U. de Chile

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“Paqui Meneghini tiene la característica -lo hizo en Everton, O’Higgins- de plantear equipos ofensivos, directos y agresivos, con mucho desplazamiento de laterales, transiciones rápidas, y ese juego me encantaba“, declaró.

Siempre con una partida más lenta y después ir consolidando su modelo de juego para tener buenos resultados en cada uno de los clubes que dirigió en Chile. Pero la U es un equipo que no te aguanta procesos de ir aprendiendo. Tiene que ser al tiro“, explicó también.

“Creo que costó mucho. Además, hay que decir que el equipo venía muy afiatado bajo el modelo de juego de Gustavo Álvarez, y les costó acoplarse al nuevo modelo de Paqui“, complementó.

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Eso se juntó con muchas lesiones, sobre todo titulares y refuerzos. Lamentablemente, no se dio. Él es una muy buena persona, es un caballero, muy correcto. Se fue en muy buenos términos“, concluyó.

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