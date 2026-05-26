Sebastián González recuerda su frustrado regreso a Colo Colo: “Hoy no iría con un proyecto”

El ex delantero y actual gerente deportivo de Recoleta recuerda cuando fue en 2020 a buscar trabajo en Blanco y Negro.

Uno de los ex jugadores chilenos que se ha preparado para insertarse en el fútbol es Sebastián González, quien ha hecho diferentes cursos y diplomados para ejercer como gerente deportivo.

El otrora delantero cumplió con su anhelo y tras un paso por Iberia, ahora está trabajando en la gestión deportiva de Deportes Recoleta, equipo que sueña con dar el golpe esta temporada en la Primera B.

Chamagol fue el invitado estelar en la última edición del programa En La Lupa de RedGol, donde conversó con Cristián Basaure y uno de los temas que recordó fue la vez que estuvo cerca de volver a Colo Colo, el club de sus amores.

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Chamagol González y su frustrado regreso a Colo Colo

Sebastián González contó el espacio de RedGol que estuvo cerca de llegar como gerente deportivo a Colo Colo, porque tuvo una reunión en la oficina de Gabriel Ruiz Tagle y le pidieron que presentara su proyecto a los directivos de Blanco y Negro.

El ex seleccionado nacional dijo que sueña con regresar al Monumental, pero que no repetiría la fórmula, porque dejó en claro que los clubes deben presentar una propuesta y no los gerentes deportivos armar todo el trabajo.

“Yo decía… ¿cómo voy a estar yo presentando un proyecto deportivo, de club? Lo que el club necesita es un profesional y alguien que conozca el cargo”, partió diciendo el Chama.

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“Armé un proyecto para Colo Colo, no sé qué es lo que presentó el otro candidato, (Marelo) Espina en este caso, y tuve que aperrar, presentar en el directorio y exponer lo que creía que el club tenía que tener”, agregó.

Por último, Sebastián González fue enfático en decir que “en el día de hoy no iría con un proyecto, sino que los clubes me tienen que presentar un proyecto a mí y ver si yo encajo en el”.

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Finalmente, esa vez Marcelo Espina se quedó con el cargo de gerente deportivo y armó el plantel que terminó peleando el descenso en la temporada 2020. El argentino se fue en medio de la campaña.

En síntesis

El exfutbolista Sebastián González ejerce actualmente la gestión deportiva en el club Deportes Recoleta.

ejerce actualmente la gestión deportiva en el club Deportes Recoleta. El popular Chamagol reveló detalles de su postulación a la gerencia de Colo Colo.

reveló detalles de su postulación a la gerencia de Colo Colo. En dicha oportunidad, el argentino Marcelo Espina se quedó finalmente con el cargo disputado.