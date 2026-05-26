El Bichi analizó lo que ha sido su relación con los hinchas de Universidad de Chile y Universidad Católica, sobre todo por su cariño a Colo Colo.

Claudio Borghi se ha posicionado en estos últimos años como uno de los comentaristas de fútbol más importantes de nuestro medio. El Bichi es una voz autorizada para analizar a varios equipos, eso a pesar de su notorio amor por Colo Colo.

Por lo mismo, a veces la relación con algunas hinchadas se ha hecho un poco compleja, sobre todo de los máximo rivales del Cacique: la Universidad de Chile y Universidad Católica.

El propio campeón del mundo en México 1986 analizó esto, asegurando que para sorpresa de muchos los hinchas de la U son de los que mejor lo tratan. Y al contrario, es con los fanáticos cruzados con quienes peor lo ha pasado.

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Claudio Borghi detalla su compleja relación con los hinchas de la UC

En charla con “Jugada Nacional”, el podcast de As.com y el Sifup, el ex DT albo aseguró que “evidentemente, recibo más cariño de la gente de Colo Colo que de otros clubes, pero tampoco está dentro de mis ganas gustarle a todo el mundo. De la gente de la U no recibo insultos y eso me llama la atención. Con Católica es donde peor lo paso a veces”.

Claudio Borghi aseguró que ha tenido algunos malos con los hinchas de Católica. | Foto: Photosport.

“Una vez me quedé helado porque llegué temprano a las transmisiones y había dos señoras, y una me empezó a decir: ‘Usted es un conch…’. Me lo dijo tres veces, de la nada. Yo la miraba y me decía a mí mismo: ‘Bichi, no le faltes el respeto’. Hasta que, a la cuarta vez, le digo: ‘Señora, si usted sigue, voy a responder’”, agregó.

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Para cerrar, el Bichi afirmó que “no sé si no le gustaba Colo Colo o no le gustaban los argentinos. Solamente empezó a putearme. Los productores me quedaron mirando. Yo tengo una forma de ser en la que parece que le falto el respeto a la gente, pero no soy capaz de hacerlo”.

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En síntesis