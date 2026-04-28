Bichi Borghi agradece el respeto del hincha de U de Chile: “Hace que uno la pase bien”

Claudio Borghi estuvo el fin de semana pasado en el Estadio Nacional para el clásico universitario, en el que Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Universidad Católica.

Retornó a un estadio tras largo tiempo, algo que lo tenía nervioso. “Son situaciones bien complejas. Hace más de un año que no iba al estadio. Yo no voy si no es a trabajar”, señala el Bichi en diálogo con Redgol.

“Es que la gente piensa que vas a mostrarte, a buscar trabajo, entonces debes ir en un momento justo donde el equipo funcione bien”, manifestó sobre lo que le tocó hacer para TNT Sports.

Algo que lo dejó feliz es el trato del hincha de la U y el espectáculo que hub en la tribuna. “Estaba lindo el estadio, con gran cantidad de gente, sin disturbios. Y sin ninguna discusión con nadie, eso hace que uno la pase bien. Porque uno va siempre pensando en que hay mucha gente, cómo será, pero fue todo bueno“, detalló.

Borghi estuvo en el clásico universitario

La felicitación de Borghi a Gago

Borghi, en su rol de comentarista, manifestó que “si bien es algo que he hecho, hace tiempo no lo hacía. Ve mucha gente estos partidos, entonces hay que estar atento a las situaciones para no cagarla en algún momento”.

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“Fue una previa importante con los periodistas, engancharse con los compañeros. Porque si comentas solo entras cuando quieres, pero si hay otro también comentando hay que mirarse para saber quién entra”, detalló.

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Sobre el fútbol, felicitó a Fernando Gago por la valentía que tuvo para alinear a tres juveniles. “Pasó que Gago puso tres juveniles, normalmente es no se hace en Chile, en los clásicos no ponen juveniles. Y los tres anduvieron bien”, describió.

“La U ganó bien. Vi que la U domina, pero luego sufre. Y me da la sensación que en Chile no hay un equipo que pueda dominar la mayor parte posible y que en el tiempo que domina no hace el daño suficiente”, cerró.

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