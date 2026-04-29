Rangers de Talca atraviesa un complejo presente en la Primera B, luego de un irregular arranque de temporada que tiene al cuadro rojinegro comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones, sin lograr despegarse del último lugar del campeonato.

El delicado momento deportivo ha generado inquietud entre los hinchas y también una serie de especulaciones respecto a posibles cambios dentro del plantel en busca de revertir la situación considerando que en 9 fechas los talquinos solo suman 2 puntos.

Uno de los rumores que comenzó a tomar fuerza apunta a una eventual modificación en el arco, situación que no pasó desapercibida para Cristian Campestrini.

Campestrini habla de su presente con Rangers

El jugador alzó la voz ante los rumores, señalando tajante que se quedará. “Como se lo dije a la institución a raíz de la información falsa, yo estoy muy feliz en Talca y entregándome al 100% en el día a día para estar a disposición del cuerpo técnico cuando me lo requiera”, según consignó Pasión por los Deportes.

“Lo único importante es salir de este mal momento deportivo”, añadió el portero.

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El duro presente de Rangers

A mediados de marzo, Rangers anunció la llegada de Jaime Vera como nuevo DT para rforzar la escuadra en este duro momento. “Sé que acá la cosa es jodida, pero vamos a intentarlo con mucha alegría, pasión y corazón”, señaló el DT en su llegada.

En síntesis:

Rangers de Talca ocupa el último lugar de Primera B con 2 puntos en 9 fechas.

El portero Cristian Campestrini desmintió rumores y confirmó que seguirá entrenando al 100% en Talca.

Jaime Vera asumió como nuevo DT a mediados de marzo para revertir la crisis deportiva.

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