Las estrellas del fútbol se apagan mucho más rápido que las de galaxia y esta vez, el histórico Guillermo Ochoa anunció que luego de la Copa del Mundo dirá adiós a este deporte.

Memo es una verdadera leyenda en México. Luego de debutar en América, pasó por Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS Futebol. Hoy quema sus últimos cartuchos en el AEL Limassol de Chipre, club que será el último de su exitosa carrera.

Memo dice adiós

Más allá de lo hecho a nivel de clubes, sin dudas que los mejores pasajes de su vida deportiva fue con la selección de México. Debutó en 2005 y fue como suplente a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Ya en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fue el titular. Según el mismo contó, la Copa del Mundo del 2026 será también su último torneo como profesional.

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“Sí (retirarse de la Selección Mexicana) y de mi carrera podría ser (tras el Mundial). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen ‘lo hemos dado todo, lo has dejado todo’, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados“, explicó a TUDN.

“Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino. Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir”, complementó Ochoa.

Ochoa es una leyenda de México. Imagen: Getty

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Memo Ochoa es recordado por los hinchas chilenos al haber sido el arquero del Tri en el histórico 7-0 de la Copa América 2016. Hoy a los 40 años no tiene garantizada la titularidad en México y tendrá que luchar por los guantes con Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

“Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir… y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería“, cerró Ochoa. El mexicano, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son los únicos que llegaran a 6 mundiales en este 2026.