A poco más de 40 días para el inicio de una nueva Copa Mundial de Fútbol, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Chilevisión comenzó a preparar el ambiente para el torneo con el estreno de una nueva promoción en sus pantallas y redes sociales.

En total, serán 52 partidos los que Chilevisión transmitirá de manera exclusiva por televisión abierta, convirtiéndose en el canal con la mayor cobertura del certamen en toda Sudamérica.

Chilevisión confirma transmisión del Mundial 2026

El canal hizo un especial anuncio junto a los principales rostros de la cadena para dar inicio a la gran previa mundialista.

La pieza audiovisual reúne a varios rostros de la señal, entre ellos Diana Bolocco, Juan Pablo Queraltó, Andrea Arístegui, “Ruperto” (Christián Henríquez) y Cristián Riquelme, además de figuras del área de prensa como Daniel Matamala, Macarena Pizarro y Roberto Cox.

También aparecen representantes del equipo deportivo, como Rodrigo Vera y Aldo Schiappacasse.

Como parte de su previa mundialista, la señal también emite cada sábado a las 15:30 horas Rumbo al Mundial, programa conducido por Rodrigo Bustíos que repasa a las selecciones clasificadas, analiza el camino rumbo al torneo y revive algunos de los momentos más recordados en la historia de la competencia.

ver también Buena tocada de oreja: La FIFA se burla de Argentina a 43 días del inicio del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el Mundial?

El gran evento deportivo comenzará el próximo el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Publicidad