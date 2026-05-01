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“Me gustaba mucho”: el histórico Pato Fillol elige a Claudio Bravo como el mejor arquero chileno

El campeón del mundo con Argentina en 1978 también destacó a otros jugadores de La Roja que enfrentó.

Por César Vásquez

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Fillol es uno de los mejores arqueros sudamericanos de todos los tiempos.
© GettyFillol es uno de los mejores arqueros sudamericanos de todos los tiempos.

La selección chilena ha tenido a grandes arqueros, pero quién mejor que un histórico campeón del mundo para elegir a Claudio Bravo como el más grande de todos los tiempos.

Ubaldo Matildo Fillol fue uno de los mejores porteros que dio Argentina. Cuando estaba en las inferiores de Quilmes reemplazó al titular, llamado Pato y por la costumbre, todos lo comenzaron a llamar así. El Pato Fillol es palabra autorizada a la hora de hablar de los defensores de los tres palos.

El mejor chileno según Fillol

El Pato Fillol tuvo una muy destacada carrera, brillando en Racing, River Plate, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez Sarsfield, entre otros. Claro que sin dudas que el momento más importante de su vida, fue cuando ganó la Copa del Mundo de Argentina 1978 siendo figura en la final.

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Tras su retiro en 1990, siguió ligado al fútbol. De hecho, fue entrenador de arqueros de la selección argentina en el cuerpo técnico de José Néstor Pekerman en Alemania 2006. Si bien como portero fue contemporáneo a Roberto “Cóndor” Rojas, como “profe” vio al que para él es el mejor portero chileno de todos los tiempos.

Ahí vi a un arquero joven, chileno, que me gustaba mucho“, comenzó diciendo Fillol a Bolavip. Luego entregó el nombre de ese muchacho. “Después con el tiempo se transformó para mí en el mejor arquero de la historia de Chile, que es Claudio Bravo“, complementó.

Bravo se retiró del fútbol en 2024. Imagen: Getty

Bravo se retiró del fútbol en 2024. Imagen: Getty

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Bravo ganó dos Copa América con La Roja y estuvo en dos Copa del Mundo. A nivel de clubes destacó en Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis. Es uno de los mejores porteros que ha dado América en el siglo XXI.

Además de los elogios a Claudio Bravo, el Pato Fillol también destacó a jugadores que enfrentó como Carlos Caszely y Jorge “Mortero” Aravena. Sin embargo, tiene claro quién es el más grande de todos los chilenos que vio. “Hay uno que superó a todos, que fue Elías Figueroa. Yo creo que ese fue el mejor de la historia”, cerró el campeón del mundo en 1978.

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