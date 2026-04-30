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Universidad de Chile

Claudio Bravo destaca el secreto de Fernando Gago en U de Chile: “Eso es crecer”

El ex capitán de la Roja aplaude el atrevimiento de Gago, porque asegura que busca la madurez de los juveniles de la U.

Por Cristián Fajardo C.

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Los juveniles de la U toman protagonismo con Fernando Gago.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos juveniles de la U toman protagonismo con Fernando Gago.

Universidad de Chile disfruta de un buen momento luego de su victoria por 1-0 en el Clásico Universitario, donde sin duda alguna los grandes protagonistas fueron los juveniles azules.

Todo porque el técnico Fernando Gago apostó por los formados en casa y no lo defraudaron, con grandes actuaciones de Lucas Barrera, Agustín Arce e Ignacio Vásquez.

Por lo mismo, Claudio Bravo reveló una clave de una decisión como esta, que salió a la perfección con el triunfo ante la UC, pero que tiene un trasfondo mucho mayor.

Los chicos para mí mostraron mucha inteligencia, aparte del aspecto físico, de lo futbolístico, te dan órdenes y los chicos la cumplen, entienden a la perfección el juego, eso es crecer”, comentó.

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Fue en ESPN Chile donde Claudio Bravo sacó la voz por los juveniles de Universidad de Chile, quienes se están poniendo sobre sus hombros la campaña en la presente temporada.

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Al que le cuesta menos y el que comienza más joven, es un tema de inteligencia, porque nos encontramos un abanico de físicos donde hoy se está muy equiparados”, destacó.

Por lo mismo, asegura que la confianza que les está entregando Fernando Gago los hará explotar y adelantar sus procesos, en algo muy positivo para el fútbol chileno.

“El que logra adaptarse rápido a la dinámica, entender el juego, entender a los compañeros, entender las instrucciones durante la semana, yo creo que ese tiene una camiseta ganada antes que el resto“, finalizó.

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