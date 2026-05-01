Lucas Assadi sufre en la U de Chile después de haber sido una de las grandes figuras en los últimos años. El 10 del Romántico Viajero pasó de ser un titular fijo a casi no ser considerado por Fernando Gago desde su arribo.

El canterano azul era una de las estrellas del proceso de Gustavo Álvarez, pero desde que se fue el DT no ha logrado levantar. Si ya con Francisco Meneghini no estaba destacando, la llegada del nuevo técnico le terminó quitando más terreno. Y si bien para muchos sería una preocupación, el jugador opta por verlo como una oportunidad.

Cuando los hinchas intentan encontrar una explicación por su presente, el 10 azul opta por verlo con calma e incluso usarlo como motivación. Así lo dejó claro en sus redes sociales, donde dejó un claro mensaje sobre lo que está pasando en el camarín del Bulla.

Lucas Assadi se toma con calma la cortada de Fernando Gago en la U

Más que armar un drama enorme, Lucas Assadi prefiere usar su mal momento en la U como un impulso. El 10 del Bulla no ha estado sumando muchos minutos con Fernando Gago y, luego que Ignacio Vásquez le quitara el puesto, analiza su presente.

Esto dijo Lucas Assaadi en la U por su presente con Fernando Gago. Foto: Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador dejó una imagen para calmar a los hinchas y dejar en claro que no se asusta por su caso. “Los tiempos malos son una bendición, no una maldición“, señaló.

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Esta frase es una clara señal de que, más allá de la preocupación, Lucas Assadi quiere que esto le sirva para motivarse. Esto, considerando que ha estado en la mira del extranjero desde hace rato y sueña con dar el salto de una vez por todas.

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Aunque para ello deberá mejorar mucho más lo que está haciendo esta temporada. En 9 partidos oficiales disputados, apenas acumula 1 asistencia en los 503 minutos que acumula dentro de la cancha.

Habrá que esperar para ver si es que Fernando Gago le encuentra un lugar en su esquema o si lo mantiene como opción. Ignacio Vásquez es quien le ha ganado el puesto, lo que sin duda sacude sus planes para lo que viene.

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Lucas Assadi tendrá mucho que hacer si es que quiere levantar su nivel en la U. El 10 del Romántico Viajero no se asusta con su mal momento y espera que sea un punto de partida para volver a su mejor versión.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Lucas Assadi y la U