Juan Martín Lucero por fin deja atrás un periodo difícil y celebra con la camiseta de la U de Chile. El Gato anotó su primer gol y le dio el triunfo al Romántico Viajero en el Clásico Universitario ante la Católica, algo que ha festejado hasta en redes sociales y con un guiño que, para muchos, es una tocada de oreja a Colo Colo.

El delantero tuvo una polémica salida en su paso por el Cacique y desde entonces los hinchas no le perdonan una. Su arribo al elenco estudiantil dejó aún más molestos a los albos, quienes no dudaron en festinar con su sequía de goles de un año.

Es por ello que ahora que la cortó, el Gato no duda en mostrarlo a quienes no le perdonaban una hace unos días atrás. Esto, acompañado nada menos que por Matías Zaldivia, quien completó el cuadro para provocar a su archirrival.

¿A Colo Colo? Juan Martín Lucero celebra en la U acompañado de Matías Zaldivia

A Juan Martín Lucero la vida le vuelve a sonreír después de ser el héroe de la U en el Clásico Universitario. El primer gol del delantero en el Bulla le sirvió para darle el triunfo ante la UC y, de paso, taparle la boca a sus críticos. Especialmente, a los que son hinchas de Colo Colo.

Juan Martín Lucero celebró con Matías Zaldivia el triunfo en el Clásico Universitario. Foto: Photosport.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el Gato publicó un par de imágenes de lo ocurrido. “Orgulloso del equipo, del esfuerzo y de nunca bajar los brazos“, señaló.

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En esa misma línea, el atacante enfatizó en que este es un paso importante para que el Romántico Viajero vaya sumando confianza. “Seguimos creciendo. Vamos por más”.

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Aunque los hinchas no dudaron en destacar que publicara una imagen con Matías Zaldivia. Esto, como una clara respuesta a los colocolinos que no lo soltaban por su sequía goleadora que casi llega al año. “Vivimos una fiesta hermosa“, sentenció sobre el ambiente en el Estadio Nacional.

La vuelta al gol sin duda es una buena noticia para Fernando Gago, quien entre las lesiones no había encontrado a su 9 estelar. Quedará esperar para ver si esto se mantiene o si no fue más que un arañazo del Gato.

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Juan Martín Lucero no olvida y aprovecha de inflar el pecho luego de cortar su sequía de goles en la U. El delantero quiere que este sea el impulso para romperla en el Bulla y así pelear el título en la segunda parte del año.

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En resumen, la U y Lucero…

Fin a la sequía en el Clásico : Juan Martín Lucero se convirtió en el héroe del Romántico Viajero al anotar el gol del triunfo por 1 a 0 ante la Universidad Católica . Con este tanto, el “Gato” cortó una preocupante racha de casi un año sin marcar, dándole tres puntos vitales al equipo de Fernando Gago en el Estadio Nacional.

: Juan Martín Lucero se convirtió en el héroe del Romántico Viajero al anotar el gol del triunfo por 1 a 0 ante la . Con este tanto, el “Gato” cortó una preocupante racha de casi un año sin marcar, dándole tres puntos vitales al equipo de Fernando Gago en el Estadio Nacional. Respuesta a las críticas de Colo Colo : Tras el partido, el delantero utilizó sus redes sociales para “tapar bocas”, especialmente ante los hinchas albos que festinaban con su falta de gol. La publicación de una imagen junto a Matías Zaldivia (otro ex albo) fue interpretada por los fanáticos como una provocación directa a su antiguo club tras su polémica salida del Monumental.

: Tras el partido, el delantero utilizó sus redes sociales para “tapar bocas”, especialmente ante los hinchas albos que festinaban con su falta de gol. La publicación de una imagen junto a (otro ex albo) fue interpretada por los fanáticos como una provocación directa a su antiguo club tras su polémica salida del Monumental. Impulso para la era Gago: La vuelta al gol del ariete argentino es un respiro para el técnico Fernando Gago, quien no había logrado consolidar a un “9” estelar debido a las lesiones y el bajo rendimiento. El club espera que este sea el punto de inflexión para que Lucero lidere la ofensiva azul en la lucha por el título durante la segunda mitad del 2026.

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