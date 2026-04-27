En Universidad de Chile siguen las celebraciones tras la victoria por 1-0 en el Clásico Universitario, el fin de semana pasado en el Estadio Nacional por la Liga de Primera 2026.

La gran figura del encuentro fue Juan Martín Lucero, quien marcó la única conquista en el choque, además que terminó con una sequía de un año sin marcar desde que estaba en Fortaleza de Brasil.

Por lo mismo, su desahogo generó la felicidad de todos los azules, incluso de uno que hasta a principios de año era parte del plantel de la U: Leandro Fernández.

Leandro Fernández visitó a Juan Martín Lucero y Zaldivia hace algunas semanas. Foto: Instagram.

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Leandro Fernández felicitó a Juan Martín Lucero por su gol en el Clásico Universitario

Fue en las redes sociales de Juan Martín Lucero, que quiso escribir un posteo por ser el gran héroe del Clásico Universitario, al marcar el único tanto que movió el marcador.

“Orgulloso del equipo, del esfuerzo y de nunca bajar los brazos. Seguimos creciendo, vamos por más. Vivimos una fiesta hermosa, gracias” comentó Lucero.

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No se demoró en obtener respuestas, como la felicitación de Matías Zaldivia, además de Leandro Fernández, quien mantiene una amistad de años con el argentino.

“Tuki fara”, además de corazones en colores azul y rojo, fue el mensaje del delantero que a principios de año fue sacado de la U, para luego terminar contrato y partir a Argentinos Juniors.

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