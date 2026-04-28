Universidad de Chile tiene un nuevo desafío en la Copa de la Liga, donde se medirá ante Deportes La Serena. Este encuentro tendrá la novedad de que no irá por televisión.

El Romántico Viajero disputará la 4° fecha del nuevo torneo del fútbol chileno. En esta competición, solo los líderes de cada zona avanzarán a la semifinal, por lo que no hay margen de error. Los dirigidos por Fernando Gago van por la victoria al nortel.

Las dos formas de ver a U. de Chile vs La Serena

El encuentro entre Universidad de Chile y Deportes La Serena tendrá una importante novedad. Claro que esta no tiene que ver mucho con lo deportivo, sino que con la transmisión del encuentro. Un cambio que de seguro puede confundir a más de un hincha.

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Resulta que el duelo entre el Romántico Viajero no podrá ser visto en televisión. Sí, ni siquiera TNT Sports, canal encargado de la Copa de la Liga, lo llevará a la pantalla chica. Esto debido a que tendrá transmisión exclusiva por la aplicación de streaming HBO Max.

Ante toda la confusión que ha generado esta situación, es que desde TNT Sports salieron a explicar dos maneras en las cuales los hinchas podrán disfrutar de este encuentro:

Las dos alternativas para ver el partido:

Suscripción directa a TNT Sports en HBO Max : los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma.

: los fanáticos pueden suscribirse directamente a TNT Sports dentro de HBO Max (www.hbomax.com) y acceder a los partidos del fútbol chileno en vivo desde la plataforma. Acceso para clientes de TNT Sports Premium sin costo adicional: los usuarios que ya tengan contratado TNT Sports Premium a través de un cable operador también podrán disfrutar del encuentro sin costo adicional en HBO Max. Solo deben autenticarse en la aplicación o sitio web de HBO Max con sus credenciales (correo de usuario).

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¿A qué hora juega U. de Chile vs Deportes La Serena?

Este partido será el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas, en el Estadio La Portada de La Serena.