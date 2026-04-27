Universidad de Chile regresó a los entrenamientos en Universidad de Chile, luego del triunfo por 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario en la Liga de Primera 2026.

Por lo mismo, los azules siguen adelante pensando en el próximo compromiso, donde deben visitar a Deportes La Serena por la Copa de La Liga, con la preocupación de Eduardo Vargas.

Esto, porque si bien el técnico Fernando Gago lo citó para el Clásico Universitario, luego quedó fuera de la nómina al llegar al Estadio Nacional, en clara señal de que no estaba optimo para regresar.

Si bien Redgol confirmó esa jornada que entrenó en la mañana previa al duelo con la UC en el Centro Deportivo Azul, no superó las dolencias físicas que lo dejaron al margen: ¿Ahora puede volver?

Eduardo Vargas llegó con el plantel al Clásico Universitario, pero fue dejado fuera de la nómina. Foto: Redgol.

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Eduardo Vargas se mantiene entrenando diferenciado en U de Chile

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes entregaron mayores detalles de la situación de Eduardo Vargas en Universidad de Chile, pensando en el compromiso del sábado ante La Serena.

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En ese sentido, dejaron en claro que “sigue entrenando diferenciado en Universidad de Chile, en el regreso a las prácticas” que se realizaron esta mañana en el CDA.

“Si bien el delantero fue citado para el Clásico Universitario, no concentró con el equipo, e incluso, entrenó el sábado en el CDA, con los no convocados”, por lo que quedó al margen.

Por lo mismo, se espera la evolución de esta semana con el delantero para saber si podrá sumar minutos y tendrá que esperar al duelo contra Unión La Calera del 10 de mayo por la Copa de La Liga.

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En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario 2026.

Eduardo Vargas entrena de forma diferenciada por dolencias físicas previo al duelo ante La Serena.

El técnico Fernando Gago definirá si Vargas juega ante La Serena o el 10 de mayo.