Universidad de Chile tendrá un nuevo desafío este próximo fin de semana, donde enfrentará a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. Este duelo tendrá una importante novedad en cuanto a la transmisión.

Luego de ganar el clásico ante Universidad Católica, los dirigidos por Fernando Gago respiran más tranquilos. Los resultados no venían siendo del todo buenos y se estaban alejando de la opción de pelear por el título en la Liga de Primera, pero ahora nuevamente están en la lucha.

El cambio de transmisión con U. de Chile

Ahora la Liga de Primera tendrá una pausa y volverá la acción de la Copa de la Liga. En este torneo, Universidad de Chile comparte grupo con Deportes La Serena, Unión La Calera y Audax Italiano. Solo el líder de cada zona avanza a la semifinal de la nueva competición.

El próximo compromiso del Bulla será ante los Papayeros en el Estadio La Portada, el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas. Este encuentro tendrá una importante novedad, ya que no contará con transmisión televisiva. Ni por TNT Sports ni por ningún otro canal.

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La única opción para ver a Universidad de Chile frente a Deportes La Serena será a través de la aplicación HBO Max, servicio de streaming que transmite los duelos del fútbol chileno. De esta manera, los hinchas que quieran ver el partido tendrán que contratar este servicio.

Desde TNT Sports explicaron que esta situación está “marcando un nuevo paso en la evolución del consumo deportivo en el país”. A nivel internacional ya suele ser habitual situaciones así, como los partidos que solo van por Disney+ y no por ESPN. El mercado televisivo retrocede ante la interrupción del streaming.

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U. de Chile visitará a La Serena en La Portada. Imagen: Photosport

Universidad de Chile necesita vencer a Deportes La Serena para seguir en carrera en la Copa de la Liga. Los Azules están en el 3° lugar del grupo D con 4 puntos, mientras el líder es Audax Italiano con 6 unidades. Los Papayeros por su parte son colistas de esta zona con 1 punto.