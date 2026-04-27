La Liga de Primera tuvo un partido muy polémico entre Deportes La Serena y Huachipato. Claro que después de terminado, la controversia se trasladó al informe de Fernando Véjar.

Los Papayeros recibieron a los Acereros en el Estadio La Portada, donde el marcador no pasó de un pálido 0-0. De hecho, la victoria se la pudieron llevar los de Cuarta Región, pero la intervención del Var privó a los dirigidos por Felipe Gutiérrez de celebrar.

La acusación de Vejar contra La Serena

En el segundo tiempo Deportes La Serena se quedó con uno menos por la expulsión de Francis Mac Allister. Pese a esto, los Papayeros casi se quedan con el triunfo tras la sanción de un penal a su favor, pero la tecnología hizo cambiar de opinión al árbitro Fernando Véjar.

Además de la polémica en la cancha, el partido se sigue jugando fuera de ella. Esto porque el juez Véjar realizó el tradicional informe, donde consignó dos importantes falencias de parte de La Serena, quienes eran el club local.

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“Se realiza minuto de silencio antes del inicio del partido. Camarín de árbitros no cuenta con agua caliente. Impresora proporcionada por club local no funcionó, la cual retrasó la impresión de la planilla oficial del partido“, indicó Fernando Véjar.

De esta manera, los Papayeros tendrán que enfrentar esta acusación de parte de los árbitros que estuvieron presentes en el encuentro ante Huachipato. Una situación que queda para el anecdotario negativo de la Chilean Premier League.

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Vejar y su cuerpo arbitral no contaron con agua caliente. Imagen: Photosport

Con el empate los Acereros quedaron en el 3° lugar con 19 puntos, a 2 unidades de los líderes Colo Colo y Limache. Deportes La Serena por su parte se enreda en la medianía de la tabla, ubicándose en el 10° puesto con 10 puntos.