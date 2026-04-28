Fernando de Paul finalmente fue operado durante esta mañana de martes tras sufrir una desinserción de uno de sus isquiotibiales. Esta dolencia lo dejará algunas meses fuera de acción en Colo Colo, aunque no tanto como se habló en su momento.

Y es que a pesar de algunos informes más pesimistas al respecto, lo cierto es que el portero estará menos tiempo de lo esperado fuera de las canchas.

De acuerdo a información de RedGol, el Tuto estará de baja por unos tres meses, bastante menos que los seis de los que informó hace algunas jornadas.Además, en unas seis semanas más ya debería estar de regreso a sus primeros entrenamientos en el Estadio Monumental.

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Fernando de Paul la de una buena noticia a Colo Colo

El doctor Juan Monckeberg, cirujano a cargo de la operación del portero esta mañana, afirmó que “se hizo una incisión justo debajo de donde termina el glúteo, que se llama incisión subglútea, a la altura de donde está el isquion. Llegas al hueso y luego vas un poco más abajo donde está el tendón retraído del isquiotibial”.

“Es tomar un tendón que está cortado y llevarlo a su inserción en el hueso arriba en el isquion. Así recuperas la función completa del isquiotibial. Hay que partir con una férula especial que tiene rangos protegidos para que el tendón todavía no sea expuesto a elongaciones muy exageradas, sino que de a poco se va recuperando”, agregó.

Fernando de Paul fue operado con éxito esta mañana y se prevé que estará de vuelta en unos tres meses más en el arco de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el cirujano aseguró que “una vez que esto cicatriza a las seis u ocho semanas. Ahí comienza la reincorporación deportiva que, la que debiese ser alrededor del tercer mes, tercer mes y medio como mucho si todo anda bien”.

Así las cosas, el Tuto de Paul debería estar de regreso para atajar en Colo Colo en los últimos días de julio o en su defecto a inicios de agosto, justo para afrontar la parte de final de esta temporada 2026.

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En síntesis

El portero Fernando de Paul fue operado hoy tras sufrir una desinserción isquiotibial.

fue operado hoy tras sufrir una desinserción isquiotibial. La cirugía reparó el tendón mediante una incisión subglútea anclada directamente al hueso isquion.

anclada directamente al hueso isquion. El tiempo de baja total será de tres meses, regresando a entrenar en seis semanas.

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