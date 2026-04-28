Universidad de Chile sigue disfrutando de días dulces tras quedarse con el Clásico Universitario 202. Los azules se impusieron por 1-0 ante Universidad Católica y se quedaron con tres puntos muy valiosos para seguir escalando en la Liga de Primera 2026.

Más allá del buen partido de la U, este triunfo viene de la mano con la gran apuesta que hizo Fernando Gago. El DT se la jugó por la gente joven del club, alineando desde el arranque a nombres como los de Lucas Barrera, Ignacio Vásquez y Agustín Arce.

Justamente el último de estos fue una de las buenas figuras en el compromiso ante los cruzados. Arce, quien brilló en el mediocampo, analizó lo que fue esta victoria en el programa Metamos Bulla del canal oficial del club laico.

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Arce y su amor por Universidad de Chile

En esta instancia el jugador de 21 años reveló el por el cual es hincha de la U, asegurando que “hubo un tiempo que estuve yendo al estadio con el profesor Pablo Ortiz y otros compañeros del club. Él tenía esa iniciativa de ir a ver a la U cada fin de semana”.

“A mí me tocó hacerme hincha del club por la hinchada, creo que eso es algo hermoso”, agregó Arce.

Agustín Arce fue una de las buenas figura de Universidad de Chile en la UC. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el triunfo sobre la UC, el volante afirmó que “los otros compañeros, más grandes, ya están acostumbrados a jugar a estadio lleno. En mi caso, era el primer partido que jugaba por la U con 45 mil personas. Más encima, en un Clásico Universitario”.

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“De hecho, entrando a la cancha, empiezo a ver a mi alrededor y era como estar viviendo un sueño. La verdad es que me dieron muchas ganas de llorar”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán al ruedo ante Deportes La Serena este sábado 2 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Universidad de Chile venció por 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario 2026 .

venció por 1-0 a Universidad Católica en el . El mediocampista Agustín Arce , de 21 años, debutó en un clásico ante 45 mil personas .

, de 21 años, debutó en un clásico ante . El director técnico Fernando Gago alineó como titulares a los juveniles Barrera, Vásquez y Arce.

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