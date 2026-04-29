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Copa Libertadores

La Inteligencia Artificial da su pronóstico para el Barcelona vs Universidad Católica: “El desgaste será el peor enemigo”

El cuadro cruzado viajó a Guayaquil para enfrentar al elenco torero, por la tercera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

Por Jose Arias

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La UC enfrenta a Barcelona por la tercera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.
© PhotosportLa UC enfrenta a Barcelona por la tercera fecha del Grupo D de Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene una oportunidad de oro esta noche. El cuadro precordillerano enfrentará a Barcelona de Guayaquil, en Ecuador, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

Por el momento, las cosas marchan auspiciosas para los Cruzados. Esto se debe a que los Toreros no han sumado puntos y Cruzeiro, junto con Boca Juniors, tienen, ambos, seis unidades.

Sin embargo, ahora se puede incluso poner más férrea la pelea en este grupo de Copa Libertadores. Esto, si es que Universidad Católica logra rescatar un triunfo de Guayaquil. Algo que, sin duda, no es lo más esperable.

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La Inteligencia Artificial se la juega por un resultado

Como buenos ansiosos, no quisimos esperar hasta terminada la jornada de miércoles de Copa Libertadores para saber lo que nos deparará el duelo entre Barcelona y Universidad Católica. Por eso, le fuimos a preguntar a la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, por su propio vaticinio.

Para Gemini, es la humedad un factor clave en el resultado y se suma al cansancio del equipo de Garnero. “Para un equipo chileno que viene de la intensidad física del Clásico Universitario el sábado pasado, el desgaste en el segundo tiempo será el peor enemigo. Se espera que la UC domine la posesión en los primeros 30 minutos, pero que Barcelona SC, bajo la intensidad de César Farías, explote las bandas cuando el oxígeno empiece a faltar”, explicó.

“La UC saltará con un 4-4-2 marcado, buscando que Zampedri pesque alguna contra. Sin embargo, Farías es un experto en “ensuciar” los partidos internacionales. El vaticinio apunta a que Barcelona golpeará temprano mediante una pelota parada, aprovechando las licencias defensivas que la UC mostró ante la U hace unos días“, agregó la IA.

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Creo que el resultado final será un 2-1 en favor de Barcelona. Si la Católica quiere rescatar un punto, es muy probable que el arquero tenga que ser figura”, cerró su vaticinio la IA de Google.

La UC sufrió ante la U en el Clásico Universitario | Photosport

La UC sufrió ante la U en el Clásico Universitario | Photosport

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En resumen…

  • Universidad Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil por la tercera fecha de Copa Libertadores.
  • El vaticinio de la IA Gemini proyecta un triunfo 2-1 favorable al equipo ecuatoriano.
  • El análisis destaca el desgaste físico de la UC tras jugar el Clásico Universitario pasado.
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