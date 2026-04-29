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Copa Libertadores

El “Mourinho sudamericano” que fue la pesadilla de la Selección Chilena y que busca hacerle daño a Universidad Católica

No trae muchos buenos recuerdos en Chile. El DT de Barcelona de Ecuador quiere hacer tropezar, nuevamente, a un equipo chileno.

Por Jose Arias

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El técnico que desvela a Garnero.
© Montaje IAEl técnico que desvela a Garnero.

Se viene un nuevo desafío para Universidad Católica. El cuadro precordillerano viajó a Guayaquil para enfrentar a Barcelona, con la idea de volver a mostrar buen desempeño de visita.

En el Grupo D de Copa Libertadores, la pelea está apretada. Por el momento, Cruzeiro y Boca Juniors lideran, con seis puntos. Mientras tanto, la UC, dirigida por Daniel Garnero, tiene tres y los Toreros no han sumado unidades.

Pero, no es pan comido ir y rescatar puntos en Guayaquil. Más cuando al frente hay un técnico que conoce bien el fútbol chileno. No porque haya dirigido acá, sino porque ha estado en la órbita y ha sabido ser el verdugo de las aspiraciones de algunos elencos nacionales.

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César Farías: la cara detrás de Barcelona

Muchos recuerdan con cierto odio y desagrado lo que hizo César Farías en la Copa América 2011. Aquel día, con la Selección de Venezuela, el “Mourinho sudamericano” consiguió arrebatarle la gloria a Chile en San Juan. La Roja era favorita para avanzar a semifinales.

Los gestos y el tono “winner” de César Farías insultó a varios por aquel entonces. Sin embargo, todo esto fue olvidado en 2024, cuando la Selección Chilena buscaba técnico. El venezolano fue un candidato importante para La Roja y llegó a decir que le ilusionaba muchísimo llegar a Juan Pinto Durán. Al final, como todos lamentablemente saben, llegó Ricardo Gareca.

Ahora, César Farías será el encargado de desarticular el juego de Daniel Garnero, técnico de la UC. Para eso, tendrá que superar lo hecho el fin de semana, por la Liga Pro ecuatoriana, cuando los Toreros tan sólo rescataron un empate ante un débil Orense.

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El “Mourinho sudamericano” | Getty Images

El “Mourinho sudamericano” | Getty Images

En resumen…

  • Universidad Católica suma tres puntos en el Grupo D de la Copa Libertadores.
  • César Farías dirige a Barcelona de Guayaquil tras ser candidato a la Selección Chilena.
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  • El equipo ecuatoriano de Farías empató recientemente ante Orense por la Liga Pro.
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