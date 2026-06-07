Los Cruzados quieren potenciar al equipo para disputar los octavos de final del torneo de clubes más importante de América.

Universidad Católica está realizando un gran papel en la Copa Libertadores, donde están clasificados a los octavos de final. Por esta razón, quieren potenciar al plantel con Guillermo Maripán.

Los Cruzados dieron la sorpresa al pasar como líderes del grupo de la muerte, derrotando a Cruzeiro, Barcelona de Ecuador y eliminando a Boca Juniors en La Bombonera. Dieron una muestra de carácter y de que están para grandes cosas a nivel internacional.

La UC busca a Maripán

En octavos de final de la Copa Libertadores, Universidad Católica tendrá que medirse a Estudiantes de La Plata. El Pincha es un histórico de la competición, por lo que no será sencillo. Claro que por lo hecho, es difícil que los hinchas no se ilusionen con seguir avanzando.

La dirigencia de la UC sabe que debe meter mano en el plantel e incorporar jugadores de jerarquía para darle en el gusto a Daniel Garnero. Por esta razón, pensaron en el fichaje de un experimentado defensor que milita en Europa: Guillermo Maripán.

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De acuerdo a Radio ADN, los Cruzados están interesados en repatriar al defensor formado en San Carlos de Apoquindo. Maripán finaliza contrato con Torino de Italia y no seguirá ahí, por lo cual quedará con el pase en su poder. Tendrían que acordar el sueldo, donde el jugador de 32 años tendría que ceder para regresar al fútbol chileno.

Claro que un jugador como Maripán tiene más de un pretendiente. Según el medio citado anteriormente, el seleccionado chileno también es buscado por Inter de Porto Alegre, sabiendo lo complejo que es competir económicamente con el fútbol brasileño.

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Marián lleva 9 años en Europa, jugando en Alavés, Mónaco y ahora Torino. Imagen: Getty

Los otros dos jugadores que son mirados desde la precordillera son dos ex Colo Colo: Paulo Díaz y Williams Alarcón, quienes tienen nula continuidad en River Plate y Boca Juniors. Lo cierto, es que Universidad Católica quiere seguir dando que hablar en la Copa Libertadores.