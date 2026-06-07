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U. Católica

Justo Giani descarta los rumores sobre su salida de U. Católica: “Estoy feliz en Chile”

Justo Giani respondió por los rumores que lo vinculan con el fútbol argentino. El delantero se enfoca en U. Católica.

Por Javiera García L.

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Justo Giani habló de los rumores en U. Católica
© PhotosportJusto Giani habló de los rumores en U. Católica

U. Católica goleó a Cobresal, pero no le alcanzó para seguir en competencia en la Copa de la Liga. Los cruzados se despidieron del torneo con un brillante 5-1 que no alcanzó. Ñublense terminó avanzando.

Uno de los que brilló en la goleada de la Franja fue Justo Giani. El delantero de 27 años anotó el tercer gol de la jornada, alcanzando su cuarta anotación en la Copa de la Liga y la decimotercera en toda la temporada.

Después del partido, el argentino respondió por los rumores de los últimos días sobre una posible salida de la UC. Un supuesto interés de Argentinos Juniors encendió las alarmas entre los hinchas.

Acá estoy felizEstoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá”, dijo en zona mixta.

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“Tengo contrato hasta final de año”: Justo Giani no se mueve de U. Católica

Lo que se dice de Argentina, yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. No me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará“, explicó también Justo Giani.

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Sobre la eliminación, concretada con el triunfo simultáneo de Ñublense en Chillán, el delantero relató que “hay que pasar la página, quedarse con el partido que hicimos, que fue muy bueno. Con lo otro no se puede hacer nada“.

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