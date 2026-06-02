Mientras equipos argentinos siguen de cerca su situación contractual, la Franja trabaja en una fórmula que le permita asegurar la continuidad al trasandino.

Universidad Católica vive un positivo presente tanto en el torneo local como en el plano internacional, contexto en el que Justo Giani se ha transformado en una de las piezas más importantes del equipo. Por ello, la dirigencia cruzada ya inició gestiones para extender el vínculo del delantero.

Sin embargo, su buen desempeño también ha despertado interés fuera de Chile. Con su contrato entrando en la recta final, clubes al otro lado de la cordillera han comenzado a seguir de cerca su situación, entre ellos Argentinos Juniors, que aparece como uno de los principales interesados en ficharlo para la próxima temporada.

La UC quiere renovar a Giani

Según información de Al Aire Libre el cuadro cruzado busca la renovación de sus figuras, siendo uno de ellos Fernando Zuqui, quien termina su contrato este semestre. Pero era extensión también ayuda a la renovación de Giani.

Ambos jugadores son representados por la agencia MB 17 Sports Group de Mauro Boseilli. “La intención del entorno del futbolista es asegurar dicha continuidad en este mismo mercado mediante una operación conjunta”, señala el medio.

/Photosport

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Argentinos Juniors igual quiere a Giani

Punto Cruzado reveló que el club argentino es uno de los que puso sus ojos en el jugador de la UC para reemplazar a un ex Universidad de Chile.

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“Argentinos Juniors busca un delantero de dichas condiciones ante la inminente salida de Leandro Fernández, delantero que llegó este año desde la U. de Chile, paso que lamentablemente no fue lo esperado. La salida del ex U es inminente y por eso Giani es uno de los nombres que está en carpeta”.

En síntesis: