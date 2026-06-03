El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, anunció la sede del encuentro que definirá al primer campeón de este certamen el sábado 18 de julio.

En la previa a la última jornada de la fase de grupos en Copa de la Liga, en la ANFP salieron públicamente a entregar detalles sobre la definición de este tercer torneo local, que entrega un cupo directo a la fase previa de Copa Libertadores 2027.

Fue Yamal Rajab, gerente de Ligas Profesionales del organismo, que en conversación con TNT Sports quien confirmó las fechas en que se disputarán las semifinales, cuyo formato será de ida y vuelta, además de ratificar la Final del torneo para el sábado 18 de julio.

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ANFP confirma definición en Copa de la Liga

“Se van a jugar a mitad de semana la ida, el fin de semana la vuelta y después… al fin de semana siguiente se juega la final“, indicó el directivo, quien hizo referencia a la semana del 7 al 12 de julio para las semifinales y siete días después, el juego por el título.

Al respecto, el gerente de Ligas de la ANFP confirmó que la definición de la Copa de la Liga se disputará en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. “Es un estadio que también reúne las condiciones para tener a cada galería con su hinchada“, expresó Rajab.

“Podemos hacer accesos mixtos. Se eligió el estadio por todas las condiciones que reúne, hemos hecho muchos partidos ahí y además es central. Estamos felices de volver a esta ciudad con una linda final”, finalizó el ejecutivo.

Además, desde Quilín advierten que con esta confirmación de fechas, “los equipos ya se pueden planificar para el torneo internacional del 2027. Ahora abre la ventana de pases, entonces son jugadores que que van a quedar para la próxima temporada y eso les da más tiempo de preparación”.

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En síntesis