Los Lusos se toman con calma su último examen antes de la cita planetaria ante la Roja, dejando a varias figuras afuera. Esto, porque vienen con un enorme desgaste.

Chile cuenta las horas para disputar uno de sus amistosos más importantes en los últimos años ante Portugal. La Roja se ve las caras con uno de los serios candidatos a ganar el Mundial 2026 y lo hará con importantes ausentes en la cancha.

Teniendo a figuras de categoría y que militan en los principales clubes del planeta, el técnico Roberto Martínez ha tomado algunas decisiones. Es así como se confirmó que cuatro de las estrellas más importantes de los Lusos no estarán contra nuestro país.

¿Quiénes? Pues los cuatro que disputaron y ganaron la final de la UEFA Champions League con el PSG. Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Goncalo Ramos están descartados para ver acción frente a la Roja este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas.

Portugal deja afuera a las figuras del PSG para enfrentar a Chile

Si bien los hinchas esperaban enfrentar a las principales estrellas, lo cierto es que Portugal se toma las cosas con calma. Los Lusos cuidan a sus jugadores antes del Mundial y dejan al margen del amistoso contra la Roja a cuatro de sus máximos referentes.

Vitinha y Nuno Mendes serán algunas de las bajas de Portugal para enfrentar a Chile. Foto: Getty Images.

Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves y Goncalo Ramos no jugarán ante el Equipo de Todos el fin de semana. El motivo es simple: descanso después de una temporada agotadora y en la que terminaron alcanzando la gloria una vez más junto al PSG.

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Así lo han informado los principales medios en Portugal en las últimas horas. Una decisión que apela a darles unos días libres y que se sumen a los trabajos al mando de Roberto Martínez después del choque con Chile.

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La noticia sin duda impacta de lleno en el deseo de los hinchas que querían ver a la Roja frente a los mejores. Eso sí, su ausencia el dará chances a otros que pelean por ganarse un lugar en el equipo titular y que se mostrarán en la cancha para lograrlo.

Habrá que esperar para ver si es que esto impacta o no en la planificación de Nicolás Córdova. Con el amistoso ante República Democrática del Congo suspendido, serán sólo 90 minutos los que tenga en la gira por Europa para ver a sus jugadores en acción.

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Chile lamenta que Portugal no lleve a cuatro de sus principales figuras al amistoso de este fin de semana. La Roja se quedará con las ganas de desafiar a los campeones de la UEFA Champions League.

El grupo de Portugal en el Mundial 2026

Portugal enfrenta a Chile antes de ir a disputar el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. En la fase de grupos los Lusos se enfrentarán a República Democrática del Congo (17 de junio, 13:00 horas), Uzbeskistán (23 de junio, 13:00 horas) y Colombia (27 de junio, 19:30 horas.

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En resumen, Chile y Portugal