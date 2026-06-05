La directiva de los Xeneizes está negociando con un reconocido entrenador que pasó por Chile.

Boca Juniors no pasa por un buen momento y tuvo un primer semestre para el olvido. Por esta razón busca a un nuevo entrenador, donde asoma un viejo conocido del fútbol chileno.

Los Xeneizes vivieron un bullado fracaso en la Copa Libertadores, al caer ante Universidad Católica y ser eliminados en fase de grupos, algo que no les pasaba desde 1994. Por esta razón, quieren sacudirlo todo trayendo a un muy exitoso técnico.

El candidato a la banca de Boca

Claudio Úbeda no es más el entrenador de Boca Juniors y el club de la Ribera está en la búsqueda de su sucesor. En este contexto fue que apareció el nombre de un histórico del club, que además también tuvo su estadía en el fútbol chileno: Rodolfo Arruabarrena.

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El Vasco fue un destacado jugador de los Xeneizes, quien ganó la Copa Libertadores de 2000, anotando 2 goles en la final ante Palmeiras. También fue figura en Villarreal y cerró su carrera como futbolista en Universidad Católica, ganando el título nacional de 2010 tras remontarle 7 puntos a Colo Colo.

Como entrenador Arruabarrena estuvo en Boca Juniors entre 2014 y 2016, ganando dos títulos, pero también es recordado por caer ante River en la Sudamericana de 2014 y en la Libertadores de 2015, con el episodio del gas pimienta incluido. Lleva largos años en el fútbol árabe, pasando por las ligas de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. También estuvo en Egipto.

Arruabarrena podría regresar a Boca. Imagen: Getty

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“Boca ya le hizo saber a Rodolfo Arruabarrena que es el principal candidato para asumir en el cargo. El Vasco no se planteaba volver a Sudamérica, pero está evaluando seriamente la chance por ser el club que lo marcó”, explicó César Luis Merlo.

De esta manera, Arruabarrena se perfila como el nuevo dueño de la banca de Boca Juniors. Los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón podrían tener al ex Universidad Católica como nuevo entrenador en La Bombonera.