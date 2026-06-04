Rosario Central comunicó que Jorge Almirón seguirá como entrenador a pesar de la presión por sacarlo. Pizzi punteaba entre los candidatos.

Parecía que se acababa el ciclo de Jorge Almirón al mando de Rosario Central. Una durísima derrota contra Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina, sumado a que parte del plantel le soltó la mano según cuentan en el vecino país, detonó en la salida del DT.

Sin embargo, en las últimas horas hubo vuelvo. El presidente de los Canallas, Gonzalo Belloso, señaló en conferencia que si bien “hasta mi mamá me pide echar a Almirón”, lo mantendrá en el cargo por el proyecto.

Pizzi con las ganas en Central

Quien era uno de los candidatos principales para suceder al ex DT de Colo Colo era Juan Antonio Pizzi, quien jugó y dirigió en Rosario Central. Según reportó el diario Olé, Macanudo era aspirante.

Juan Antonio Pizzi condujo a Chile a ganar la Copa América del Centenario y la China Cup. (Photosport).

También figuraba en la terna presentada por el citado medio un retirado lateral izquierdo que fue campeón con Pizzi en el fútbol chileno: Rodolfo Arruabarrena, quien fue parte del plantel de Universidad Católica que alzó el Campeonato Nacional 2010 tras remontar una ventaja de 7 puntos a Colo Colo.

Rodolfo Arruabarrena en acción ante Lucas Wilchez de Colo Colo. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

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Compleja interna de Almirón en Rosario Central

Jorge Almirón no tiene buena relación con muchos jugadores del plantel. “Me voy por el técnico”, dijo Carlos Quintana, un símbolo de los Canallas.

Otro que se quejó de su falta de oportunidades fue el golero Jorge Broun, aunque tuvo poco que hacer en la competencia ante Jeremías Ledesma.