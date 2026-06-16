El delantero debía conocer este martes su sanción luego de haber criticado al árbitro Nicolás Gamboa. El Cacique tendrá que seguir esperando para saber por cuánto lo perderá.

Javier Correa y Colo Colo estaban esperando para conocer su castigo luego de las fuertes críticas contra el arbitraje. Sin embargo, tanto el delantero como el Cacique tendrán que seguir esperando ya que la decisión finalmente no se tomará en esta jornada.

Luego de la eliminación en la Copa de la Liga, el atacante lanzó muy duros dardos contra el juez Nicolás Gamboa. “El árbitro hizo lo imposible por cobrar el offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. Es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años“, lanzó.

Estos dichos derivaron en una denuncia de la Comisión de Árbitros y que este martes fue analizada en la ANFP. No obstante, la sanción se definirá la próxima semana por un particular motivo.

Tribunal de Disciplina aplaza el castigo a Javier Correa y Colo Colo

Javier Correa tendrá que esperar una semana más para saber el castigo que le caerá en Colo Colo. El delantero tendría sanción este martes, pero las cosas se terminaron postergando por unos días más.

Javier Correa y Colo Coolo tienen una semana más de espera para conocer su castigo. Foto: Photosport.

Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvardo, quien en su cuenta de X (ex Twitter) confirmó la noticia. “Para el próximo martes quedó la resolución del caso Javier Correa por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP”.

El motivo para que esto ocurriera es simple y tiene que ver con los datos con los que esperan determinar las fechas que el jugador estará fuera de Colo Colo. “Se le dio más plazo a las partes para que formulen observaciones a lo expuesto en la audiencia“.

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La situación tiene más que atenta al Cacique, ya que de eso depende saber si el castigo de Javier Correa será de una, dos, tres o más fechas. Eso sí, no serán las 10 que pedía la Comisión de Árbitros, pero todo indica que no le saldrá gratis.

La buena noticia para Fernando Ortiz es que tiene todo este tiempo para preparar a Maximiliano Romero para esas fechas. El Tigre está en deuda en las últimas fechas y tiene un escenario ideal para destaparse.

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Colo Colo y Javier Correa esperan por una semana más para saber el castigo que tendrán por criticar a los árbitros. El goleador albo paga caro su minuto de furia contra Nicolás Gamboa, el que suma otra polémica más con el Cacique.

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En resumen, Colo Colo y Correa