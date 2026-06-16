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Liga de Primera 2026

Estallan contra el Tribunal de Disciplina por decisión sobre la U de Conce: “Trotando a la punta del cerro”

El cuadro penquista obtuvo de vuelta los puntos que le habían sido restados. La decisión fue duramente criticada.

Por Jose Arias

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El Tribunal le devolvió los puntos a la U de Conce.
© PhotosportEl Tribunal le devolvió los puntos a la U de Conce.

Fin de la primera rueda en la Liga de Primera 2026, pero no terminan las polémicas. Si el fútbol chileno se fue a un receso durante el Mundial, los tribunales siguen trabajando para resolver, a veces, cómo queda la tabla de clasificación.

Vamos al grano: Universidad de Concepción había recibido una resta de tres puntos por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Esto debido al atraso en el pago del IVA en febrero.

Sin embargo, el Campanil apeló, asegurando que todo se debió a un hecho fortuito. Esto, debido al robo del celular del único encargado del club que tenía el soft token para pagar. El argumento fue suficiente para revertir la anterior decisión y recomponerle las unidades a la Universidad de Concepción.

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Estallan en contra de la decisión del Tribunal de Disciplina

Pero, claro, la desprolijidad siempre genera una que otra duda. Es lo que aconteció entre los periodistas de Pauta de Juego. En el programa, Coke Hevia estalló por la nueva decisión del Tribunal de Disciplina con relación al caso de la Universidad de Concepción.

“Es una vergüenza. Perdón a los hinchas de la U de Conce, no quiero que los perjudiquen a ustedes. Pero, es una vergüenza. ¿Ustedes creen que me van a perdonar si me demoro un día en pagar los impuestos porque me robaron el celular?”, empezó diciendo Coke Hevia.

“El Servicio de Impuestos Internos te mandaría trotando a la punta del cerro. Es vergonzoso, ya cuesta creer en la independencia del Tribunal de Disciplina. No tengo ninguna prueba, pero cuesta”, añadió el periodista.

“Son nombrados por el Concejo de Presidentes de la ANFP. Es decir, se defienden intereses. Por eso no deberían ser solo personas vinculadas a los clubes los que trabajan ahí”, remató Fernando Agustín Tapia, en apoyo del argumento de su compañero de programa.

La U de Conce enfrentó a la Católica para cerrar la primera rueda | Photosport

La U de Conce enfrentó a la Católica para cerrar la primera rueda | Photosport

En resumen…

  • El Tribunal de Disciplina devolvió tres puntos a Universidad de Concepción tras revertir una sanción.
  • El club Universidad de Concepción justificó el retraso del pago por el robo de un celular.
  • El periodista Coke Hevia criticó duramente la decisión y la independencia del organismo deportivo.
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