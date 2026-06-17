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Mundial 2026

Minuto a minuto: Inglaterra vuelve a marcar y es un partidazo el debut ante Croacia en el Mundial

Inglaterra y Croacia abren la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Por nombres el duelo debería ser partidazo con dos selecciones que bien podrían alcanzar la final del torneo.

Por Diego Jeria

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Duelo de europeos: debutan Inglaterra y Croacia.
© Getty ImagesDuelo de europeos: debutan Inglaterra y Croacia.

La Copa del Mundo 2026 sigue su curso y este miércoles es el turno para el debut de Inglaterra y Croacia. El duelo entre europeos comienza a cerrar la primera fecha de la fase zonal, en el duelo que abre el Grupo L.

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Si bien ambos equipos no tienen el cartel de Argentina, Francia o España, son dos países que perfectamente pueden construir un camino a la final de la cita planetaria, con jugadores de peso y renombre.

Inglaterra debuta con el equipazo de Croacia.

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Junto a Inglaterra y Croacia, el Grupo L lo completan Ghana y Panamá, quienes se enfrentan en el turno siguiente.

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Minuto a minuto: Inglaterra vs. Croacia

Gol de Inglaterra: 2-1

41'.- Inglaterra recupera la ventaja. Gol de Harry Kane con un cabezazo.

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GOL DE CROACIA: 1-1

35'.- Empata Croacia, golazo de Martin Baturina para el 1-1 frente a Inglaterra.

Gran jugada con Petar Sucic metiendo un enganche dentro del área para crear el espacio, pase atrás y Batirina saca un hermoso disparo hasta la red.

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Así se paran los equipos

18'.- Repasamos las formaciones:

Inglaterra forma con Jordan Pickford en el arco; Reece James, John Stones, Ezri Konsa y Nico O'Reilly en defensa; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon en mediocampo; Harry Kane en ataque. DT: Thomas Tuchel.

Son alternativas Dean Henderson, James Trafford; Marc Guéhi, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jordan Henderson, Dan Burn, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Eberechi Eze, Ivan Toney, Djed Spence, Jarell Quansah y Trevoh Chalobah.

Croacia alinea con Dominik Livakovic en el arco; Josip Sutalo, Luka Vuskovic y Josko Gvardiol en defensa; Luka Modrik, Petar Sucic; Josip Stanisic e Ivan Perisic en mediocampo; Martin Baturina, Petar Musa y Mario Pasalic en delantera. DT: Zlatko Dalic.

En el banco están Ivor Pandur, Dominik Kotarski; Marin Pongracic, Duje Caleta-Car, Nikola Moro, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Nikola Vlasic, Kristijan Janik, Toni Fruk, Igor Matanovic, Luka Sucic, Marco Pasalic y Martin Erlic.

GOL DE INGLATERRA: 1-0

11'.- ¡Polémica! El árbitro hizo repetir el penal en el monitor del VAR y es gol para Inglaterra, obra de Harry Kane.

La imagen mostrada por el VAR es muy discutible y pareciera que Livakovic no estaba adelantado, con el pie sobre la línea.

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Atajadón de Livakovic, no hay gol de penal: 0-0

9'.- Harry Kane... tapadón de Dominik Livakovic y la defensa croata rechaza el balón que queda suelto en el área.

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Hay penal para Croacia

8'.- Se cobra falta en el área de Luka Modric a Noni Madueke. Error del experimentado croata que ni siquiera reclama.

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Llegó Inglaterra

7'.- Harry Kane y una media vuelta para empalmar de volea dentro del área... El balón se va desviado al córner por el costado.

Primera para Croacia

2'.- La primera llega al arco es de Croacia: Josip Sutalo conecta incómodo el córner desde la derecha y se va elevado por sobre el marco inglés.

Comenzó el partido

1'.- Pitazo. Comenzó el partido entre Inglaterra y Croacia en Dallas, por la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Inglaterra y Croacia saltan al césped del estadio de Dallas. Se vienen los himnos y el partido comienza en breve.

¿Aires de revancha?

Croacia e Inglaterra se han enfrentado sólo una vez por mundiales: fue en las semifinales de Rusia 2018, con triunfo de 2-1 para los balcánicos en el tiempo extra. Ese día el gol de la victoria fue obra de Mario Mandžukić.

Dónde ver el partido

Inglaterra versus Croacia será transmitido en televisión abierta por la señal de Chilevisión y en TV paga a través de Dposrts de DirecTV (610/1610). Online por streaming podrás ver el duelo a través de las plataformas DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ para sus suscriptores, además Chilevisión.cl, el canal de CHV en YouTube y DAZN.

¿Qué tal el escenario?

Los croatas presentan el imponente estadio de Dallas.

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Los datos del duelo

Inglaterra y Croacia se enfrentan este miércoles 17 de junio, por la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el AT&T Stadium, en Dallas, Estados Unidos, desde las 16:00 horas de Chile. Arbitra el francés Clement Turpin.

El elogio de la FIFA para Luka Modric

FORMACIÓN CONFIRMADA DE CROACIA

La alineación del cuadro balcánico:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE INGLATERRA

El once titular de Los Tres Leones:

Comenzamos la previa

Buenas tardes amigas y amigos. Comenzamos la previa del debut de Inglaterra y Croacia, que se enfrentan por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Acompáñanos en la espera del partido y durante el duelo con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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