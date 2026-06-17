Inglaterra y Croacia abren la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026. Por nombres el duelo debería ser partidazo con dos selecciones que bien podrían alcanzar la final del torneo.

La Copa del Mundo 2026 sigue su curso y este miércoles es el turno para el debut de Inglaterra y Croacia. El duelo entre europeos comienza a cerrar la primera fecha de la fase zonal, en el duelo que abre el Grupo L.

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Si bien ambos equipos no tienen el cartel de Argentina, Francia o España, son dos países que perfectamente pueden construir un camino a la final de la cita planetaria, con jugadores de peso y renombre.

Inglaterra debuta con el equipazo de Croacia.

Junto a Inglaterra y Croacia, el Grupo L lo completan Ghana y Panamá, quienes se enfrentan en el turno siguiente.

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Minuto a minuto: Inglaterra vs. Croacia