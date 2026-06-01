El cuadro británico encabeza el último grupo del Mundial, con un rival europeo de peso y dos de menor peligro.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: The Three Lions (Los Tres Leones), The Team of the Rose (El Equipo de la Rosa).

Ranking FIFA: 4°.

Grupo en el Mundial: L (Croacia, Ghana y Panamá).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Simplemente arrasó. Inglaterra consiguió quedarse con el Grupo K de las Eliminatorias europeas sin ningún sobresalto. De hecho, ni siquiera tuvieron que sufrir ni un solo gol. Con 22 tantos a favor y su valla invicta, sumaron el puntaje perfecto para la instancia, 24 puntos.

Es cierto que el grupo no era un gran desafío para los británicos. Esto, considerando que los rivales más fuertes eran Albania (que terminó segundo) y Serbia (tercero). Inglaterra le hizo cinco a los serbios en Belgrado y le ganó 2-0 a los de la Águila Bicéfala, en Tirana.

Calendario y estadios en los que juega

Inglaterra vs. Croacia (miércoles 17 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Inglaterra vs. Ghana (martes 23 de junio, 16:00 hrs, Gillette Stadium, Boston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Inglaterra vs. Panamá (sábado 27 de junio, 17:00 hrs, MetLife Stadium, Nueva Jersey). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros recorridos en la Fase de Grupos: 2.830 kms. (Dallas-Boston-New Jersey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 76,2%

Llegar a cuartos de final: 59,2%

Llegar a semifinales: 41,7%

Llegar a la final: 25%

Ser campeón: 13,3%

Proyección de la IA

Con 7 o 9 puntos, Inglaterra clasificará a la siguiente ronda del Mundial de 2026. Así lo piensa, por lo menos, Gemini de Google. La inteligencia artificial cree que los Three Lions dominarán el grupo, tras un empate ante Croacia (“Los croatas son un hueso duro de roer”); triunfo ante Ghana (“la brutalidad de la profundidad del banquillo inglés”); y una holgada victoria ante Panamá (“casi imposible que no encuentren el camino del triunfo”).

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Luego, enfrentarán un rival accesible en los dieciseisavos de final, por lo que llegarán a octavos sin grandes sobresaltos y con un mayor descanso que el resto. Esto los beneficiará y los llevará a las semifinales, “por lo menos”. La IA no descarta, incluso, que los Three Lions sean finalistas. “Los ocho partidos son el piso de Inglaterra”, aseguró Gemini.

El plantel de Inglaterra

Porteros:

– Jordan Pickford (Everton)

– Dean Henderson (Crystal Palace)

– James Trafford (Manchester City).

Defensores:

– Reece James (Chelsea)

– Tino Livramento (Newcastle)

– John Stones (Manchester City)

– Marc Guéhi (Manchester City)

– Ezri Konsa (Aston Villa)

– Dan Burn (Newcastle)

– Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

– Nico O’Reilly (Manchester City)

– Djed Spence, (Tottenham)

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Mediocampistas:

– Jordan Henderson (Brentford)

– Elliot Anderson (Nottingham Forest)

– Declan Rice (Arsenal)

– Kobbie Mainoo (Manchester United)

– Eberechi Eze (Arsenal)

– Jude Bellingham (Real Madrid)

– Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros y Extremos:

– Bukayo Saka (Arsenal)

– Noni Madueke (Arsenal)

– Marcus Rashford (Barcelona)

– Anthony Gordon (Newcastle)

– Harry Kane (Bayern Múnich)

– Ollie Watkins (Aston Villa)

– Ivan Toney (Al-Ahli)

Jugador estrella: Jude Bellingham

Es difícil encontrar una perla entre tanto brillo. Inglaterra tiene un camarín plagado de grandes futbolistas y hay que buscar con pinzas para elegir al que destaque por sobre el resto. En esta ocasión, seleccionamos al jugador del Real Madrid, Jude Bellingham.

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Es la imagen del presente de la Selección de Inglaterra y, por supuesto, el factor diferencial. Bellingham cuenta con aura de Galáctico y es un volante ofensivo que pisa el área con las capacidades de los mejores delanteros. Eso ayuda, sobre todo cuando los británicos pasan por baches en los que hay que hacer llamado a las figuras descollantes.

Es esa genialidad individual la que pone a Bellingham como el crack del equipo. Esto se ve intensificado por su capacidad de líder emocional, pues suele ser el que levanta a la grada en los momentos de vacilación.

El astro de Tuchel en Inglaterra | Getty Images

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Jugador a seguir: Morgan Rogers

Probablemente, no tenga tantos minutos en este Mundial, debido a la consolidación de otros grandes delanteros británicos. Sin embargo, poco tiempo en cancha podrían bastarle a Morgan Rogers para mostrar por qué es puesto en la categoría del “futuro de Inglaterra”.

El delantero de 23 años juega actualmente en el Aston Villa y por su complexión física, uno podría pensar que se trata de un típico centrodelantero tronco. No obstante, tiene un toque mágico y no necesariamente juega en la parte alta de la cancha, sino que muchas veces apoya en el centro.

Precisamente, esa manera de adaptarse a distintos ámbitos hacen de Rogers una carta bajo la manga para Thomas Tuchel. El alemán puede rearmar la parte ofensiva a través de su entrada al campo de juego, sobre todo aprovechando las marcas fijas que irán sobre los atacantes con más renombre, como Bukayo Saka y Harry Kane. Y, claro, descuidar o dejarle espacios a Rogers, de más bajo perfil, pero de talento incontestable, puede ser letal. Si no es necesario ponerlo en fase de grupos, el DT de los Three Lions tiene el ingrediente secreto para los “mata-mata”.

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Técnico: Thomas Tuchel

Inglaterra suele ser conservadora a la hora de elegir sus técnicos. Sólo en dos ocasiones anteriores, un DT extranjero se ha hecho cargo de un combinado inglés (el sueco Sven-Göran Eriksson y el italiano Fabio Capello). Thomas Tuchel es, además, de nacionalidad alemana, país considerado como el máximo rival histórico por los hinchas británicos.

Todo esto, Tuchel lo vence con una frialdad extrema y un nivel táctico que pocos técnicos en el mundo manejan. Ya lo demostró en el Chelsea y, ahora, en la Selección de Inglaterra, al DT no le tiemblan las cañuelas si tiene que hacer cambios incomprensibles para el ojo poco agudo en el fútbol.

Pese a todos estos pergaminos a su favor, en Inglaterra le confirieron una misión exacta al DT teutón: llevarse o llevarse la Copa del Mundo. El contrato de Tuchel vence tras el Mundial y sólo conseguirá alargar su vínculo contractual si logra devolver a los Tres Leones al lugar que, al menos ellos creen, que les pertenece.

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Posible 11

Mejor participación de Inglaterra en los Mundiales

En Inglaterra se creó el fútbol. Y como tal, muchos pensarían que es uno de los grandes ganadores de mundiales. No obstante, los ingleses solamente una vez consiguieron quedarse con la Copa del Mundo. Y fue con polémica.

Si bien en un equipo que suele llegar, por lo menos, hasta cuartos de final, Inglaterra ha superado una sola vez de tres las semifinales. Y fue en Inglaterra 66′, cuando fueron campeones tras vencer a Alemania en la final (4-2).

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Eso sí, el gol de Geoff Hurst, en el tiempo extra del partido (tras ir empatando 2-2), en realidad… ¡no fue gol! El delantero estrelló un balón en el travesaño y éste, después, picó sobre la línea, para ser despejado por la defensa alemana. No obstante, el juez del partido, el suizo Gottfried Dienst, terminó validando el tanto, tras consultar con el guardalíneas. Los ingleses ganaron su único trofeo con un tanto que no fue, pese a que después del gol de Hurst alargaron la cuenta y terminaron por 4-2 arriba.

Jugador histórico destacado Bobby Charlton

La gran mayoría de los que leerán estas líneas no lo vieron jugar. Es que Sir Bobby Charlton destacó hace sesenta años en el fútbol mundial, cuando Inglaterra consiguió su única Copa del Mundo.

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En aquel Mundial, Bobby Charlton no anotó en la final, pero fue muy trascendental en la victoria ante Portugal, en las semifinales. Allí, anotó un doblete con el que los Three Lions avanzaron al partido decisivo.

Claro que, si bien este fue el pináculo de su carrera, no hay que confundirse y creer que este atacante se vale únicamente por su actuación en el Mundial de 1966. De hecho, fue una verdadera leyenda del Manchester United, club con el que consiguió la Copa de Europa (como se conocía a la Champions de aquellos días), en 1968.

Con el United, Bobby Charlton también conoció la gloria nacional, al consolidarse varias veces campeón de Inglaterra. Por si fuera poco, ocupó durante largo tiempo el lugar de goleador histórico del equipo, siendo superado por Wayne Rooney (quien también lo desplazó como máximo anotador de la Selección inglesa).

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Además, su leyenda se hace más grande porque fue parte de los sobrevivientes al accidente aéreo que afecto a los Red Devils en 1958, cuando el avión en el que viajaban desde Munich se estrelló, tras un mal despegue, con una casa abandonada. Fueron 23 personas las que fallecieron y Charlton uno de los sobrevivientes.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Inglaterra?

Llega a ser obsceno. El ataque de Inglaterra es simplemente un arma poderosa y puede ser una de sus mayores facultades. Con Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Cole Palmer, armamos una ofensiva que puede ser imparable. Es por eso que los británicos pueden ser una máquina de hacer goles en este Mundial.

Agreguemos a eso el “Factor Tuchel”. Llegado a la Selección de Inglaterra en 2025, el DT alemán está entre los mejores del mundo y llegó a Londres para darle un gen ganador y una frialdad táctica al equipo, de la que carecía. Junto con eso, el teutón es de esos técnicos a los que no le tiembla la mano para sacar del partido a una “vaca sagrada” si es necesario.

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Y una de sus fortalezas más grandes (tener un banquillo muy amplio) puede transformarse en un tremendo dolor de cabeza. Inglaterra cuenta con muchas estrellas y será muy difícil tener que optar por una por sobre otras. Esta tarea puede complicar el camarín y también podría propiciar que varios cracks jueguen juntos sin funcionar. Es un rompecabezas que hará que Tuchel resigne muchas horas de sueño.

Por otro lado, existe una presión psicológica tremenda en Inglaterra. Históricos creadores del fútbol, los británicos no han estado en una final desde 1966. Y eso, la prensa y el mundo del fútbol lo resaltan con emblemas como “It’s coming home” (viene a casa), en la que se le mete una presión tremenda a los jugadores. Los ingleses, prácticamente, tendrían que ganar todos sus duelos por goleada para no tener el reproche o los señalamientos desde la prensa.

Datos freak sobre los Three Lions

Dos historias muy sabrosas decoran los datos freaks de la Selección de Inglaterra. La primera es, quizás, la más conocida, pues trata de un perro que se transformó en héroe nacional en 1966.

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Se trata de Pickles, un perrito que encontró el trofeo de la Copa del Mundo botado entre unos arbustos, al sur de Londres. Resulta que se habían robado el Jules Rimet (la copa anterior a la actual) de una exhibición previa al Mundial y Scotland Yard no tenía ninguna pista sobre su paradero. El perrito terminó evitando un papelón y fue invitado a la ceremonia de celebración del triunfo inglés.

La segunda anécdota histórica es menos heroica. Inglaterra se negó a participar de los primeros tres mundiales, debido a que miraban en menos el torneo. Consideraban que la Copa del Mundo era “inferior” y creían que por haber creado el fútbol no podían rebajarse.

Cuando finalmente dieron el paso, en Brasil 1950, se pegaron un narizazo contra el piso. Inglaterra fue eliminada por Estados Unidos y nunca más apelaron a la soberbia para definirse a sí mismos. ¡Si ni siquiera su propia obtención del Mundial estuvo libre de sospechas! Aún los británicos no han mostrado nada.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Harry Kane puede pasar a ser una verdadera leyenda. El delantero inglés se consagró como goleador de Rusia 2018, al anotar seis tantos en el certamen. Esta vez, con la pólvora funcionando de forma excelente aún, el británico buscará erigirse nuevamente en el máximo anotador del torneo, lo que lo llevaría a ser el primer futbolista en obtener dos Botas de Oro. Ni Pelé, ni Maradona, ni Ronaldo lo lograron.

Harry Keane anotando ante Albania por Eliminatorias | Getty Images

Inglaterra podría hacer un récord y romper una maldición. Ninguna selección que ha logrado una Copa del Mundo se ha demorado tanto como Inglaterra en obtener la siguiente. Hasta 2026, el que tiene el récord es Italia, que tras consagrarse en 1938, tuvo que esperar 44 años para romper la sequía (1982). Si analizamos a los británicos, ya van 60 años…

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