Sebastián Becccacece no escogió a Omar Carabalí entre los porteros de Ecuador. Sí atajará Hernán Galíndez, ex U de Chile.

Una mala noticia recibió Omar Carabalí, quien no integra el listado de 26 futbolistas ecuatorianos que disputarán el Mundial que comenzará el 11 de junio.

Sebastián Beccacece fue el último entrenador en entregar el listado de la nación sudamericana, por lo que había bastante expectación. Y el domingo en la noche se conocieron a los 26 jugadores.

Carabalí había hecho oficial su deseo de jugar por Ecuador en desmedro de Chile a mediados de mayo, cuando la FIFA entregó un comunicado en el que señalaba que la resolución del cambio de nacionalidad era favorable.

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Carabalí no será parte de Ecuador en el Mundial 2026

Los arqueros de Ecuador en la Copa del Mundo

Los arqueros seleccionados en desmedro del meta de O’Higgins son Hernán Galíndez, ex U de Chile y actualmente en Huracán, Gonzalo Valle (Liga de Quito) y Moisés Ramírez (Kifisia de Grecia).

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Un sueño que se rompe para el formado en Colo Colo, quien tuvo charlas con Beccacece para buscar estar en la cita mundialista. De todas maneras, en Ecuador lo siguen considerando a futuro.

Esto porque con 28 años es considerado un meta que tiene aún bastante futuro, gracias al desempeño que exhibió en Copa Libertadores y Sudamericana esta temporada.

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Si bien no estará en la actual Copa del Mundo, sí podrá ser el meta de Ecuador para el próximo proceso clasificatorio y para la Copa América, que se jugará en el 2028.

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La nómina de Ecuador para el Mundial 2026

ARQUEROS

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

DEFENSAS

Ángelo Preciado

Félix Torres

Jackson Porozo

Joel Ordóñez

Willian Pacho

Piero Hincapié

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

MEDIOCAMPISTAS

Alan Franco

Denil Castillo

John Yeboah

Jordy Alcívar

Kendry Páez

Moisés Caicedo

Pedro Vite

DELANTEROS

Alan Minda

Anthony Valencia

Gonzalo Plata

Enner Valencia

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

Nilson Angulo

Kevin Rodríguez

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