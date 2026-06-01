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Fútbol femenino

Ryann Torrero lamenta recibir su primer gol del año en Colo Colo: “Que sea el único”

Colo Colo femenino perdió su invicto en el arco en la temporada 2026. Así reaccionó Ryann Torrero, quien llevaba 350 días sin recibir un gol en Chile.

Por Javiera García L.

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Ryann Torrero llevaba 350 días invicta
© Colo ColoRyann Torrero llevaba 350 días invicta

Colo Colo femenino venció a Huachipato por la fecha 11 de la Liga Femenina, pero no terminó ileso. Y es que las albas recibieron su primer gol de la temporada este domingo en el Municipal de La Pintana.

Las acereras sorprendieron a Ryann Torrero a los 16′ del primer tiempo. La defensa alba falló cuando Claudia Salfate no pudo contener una pelota y terminó regalándosela a Viviana Torres, quien anotó el 0-1 parcial.

El Cacique logró remontar en la segunda mitad y se quedó con un triunfo por 5-1, pero el gol quedó dando vuelta en la cabeza de Torrero después. “Tengo un gol en contra. Me molesta bastante. Soy muy competitiva“, dijo a Revista Futfem.

Mi prioridad como arquera es mantener el arco en cero. Obviamente, es nuestra meta. El año pasado recibimos cinco goles en contra. Fueron tres contra mí. Ahora tengo uno y la idea es que sea el único“, declaró.

El lamento de Ryann Torrero por el primer gol en contra de Colo Colo en 2026

La molestia estaba en que Ryann Torrero mantenía un invicto de 350 días sin recibir goles en Chile. “Hay muchas formas de ser arquero, pero mi forma, como aprendí de joven, es la prevención“, explicó.

“Hay arqueros y equipos que no leen la jugada que viene, no se comunican con sus defensas antes para organizar las marcas. A mí me gusta solucionar antes de que lleguen los problemas. Este trabajo en equipo, esta comunicación y organización, es clave“, relató la portera.

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Ahora, la golera se enfoca en el llamado de la Roja para disputar el cierre de la Liga de Naciones, donde tocará enfrentar a Ecuador este viernes 5 de junio en el Estadio Nacional. Tras eso, el campeonato femenino retomará su curso el fin de semana del 13 de junio.

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