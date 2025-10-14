Colo Colo femenino está listo para lo que será el partido más importante del año. Las Albas saltan a la cancha para enfrentar a Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores 2025, intentando meterse en la definición a toda costa.

El elenco dirigido por Tatiele Silveira ha hecho un tremendo torneo, siendo el único que no ha recibido goles hasta ahora. Mérito de ello es el trabajo del equipo, pero especialmente de Ryann Torrero, quien le ha puesto un candado al arco albo.

La guardameta chilena-estadounidense ha mantenido a salvo una portería y ha sido un pilar para que hoy las Albas sueñen en grande. Es por ello que en la previa sacó la voz, advirtió a sus rivales y valoró lo que ha sido la aventura en el certamen.

Ryann Torrero y Colo Colo advierten a Deportivo Cali

Colo Colo no quiere dejar escapar la final de la Copa Libertadores femenina y va con todo a desafiar a Deportivo Cali. Las Albas no se conforman con su tremendo récord mundial y van poro el título del torneo continental.

Ryan Torrero aseguró que Colo Colo tiene respeto por Deportivo Cali, pero están confiadas en alcanzar la final de Copa Libertadores. Foto: Colo Colo.

En la previa del encuentro, Ryann Torrero conversó con el sitio oficial del Cacique y no escondió su ilusión de hacer historia. “Es buenísima esta oportunidad, vamos a aprovechar a full este sueño“.

La portera se refirió a la última práctica antes del duelo, enfatizando en que “era un entrenamiento duro, enfocado en los detalles. Un partido como el de mañana pasa mucho por los detalles, pero salimos con buenas sensaciones y mente positiva. Hay que demostrar en la cancha“.

Ryann Torrero no dudó en elogiar al rival, pero dejó en claro que tienen con qué llegar a la final. “Son copas con harta competencia. Deportivo Cali es un equipo muy físico, inteligente, planifica bien y tenemos todo el respeto por el rival, pero sabemos nuestra capacidad. Mañana será durísimo pero es como una semifinal y los dos equipos queremos eso“.

Finalmente, la guardameta dedicó palabras a los hinchas, que han mostrado su apoyo en la cancha y en las redes sociales. “Muchas gracias por todo su apoyo, es fundamental. Es impresionante en todos lados y afuera del país tenemos la mayoría de los hinchas, cantan todo el partido, es hermoso. Son otro jugador peleando y luchando con nosotras. Necesitamos su apoyo y energía positiva”.

El elenco de Tatiele Silveira ha hecho una campaña increíble y están invictas hasta ahora. Quedará esperar para ver si es que logran dar ese último paso y así poder pelear el título que coronaría un centenario que no ha sido bueno a nivel institucional.

Colo Colo femenino es pura ilusión a horas de salir a enfrentar a Deportivo Cali. Las Albas quieren bajar su segunda estrella continental y así sacar la cara por un equipo que no lo ha pasado bien en sus 100 años.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo femenino por Copa Libertadores 2025?

Ryann Torrero y Colo Colo femenino se enfocan en lo que será el último paso rumbo a la final. La semi ante Deportivo Cali se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre a partir de las 16:00 horas.

¿Quién sería el rival de Colo Colo femenino si pasa a la final de la Copa Libertadores 2025?

Colo Colo buscará meterse en la gran final de la Copa Libertadores femenina, donde se vería las caras con rivales brasileños. En la otra llave de semifinales están Corinthians y Ferroviária, que se ven las caras este miércoles 15 de octubre desde las 20:00 horas.