Colo Colo Femenino sigue con su gran campaña en esta Copa Libertadores 2025 y ahora va por un lugar en la final tras superar en los cuartos a Libertad de Paraguay. Las albas quieren su segundo título continental y por lo mismo ahora deben saber dejar en el camino a Deportivo Cali de Colombia.

El equipo de dirigido por Tatiele Silveira enfrentará al combinado cafetero este miércoles 15 de octubre a las 16:00 (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola. Por suerte para los hinchas albos, podrán seguir este partido por la TV abierta, ya que se confirmó su transmisión de manera gratuita.

Y es que Chilevisión nuevamente llevará por su señal a las albas tras el éxito de sintonía que fue el encuentro por los cuartos de final. Según detalló la medición oficial de Kantar Ibope Media, el partido ante Libertad fue visto en la señal abierta de CHV por más de 632 mil personas, y con un alcance de más de un millón y medio de espectadores

Horario y dónde ver a Colo Colo Femenino vs Deportivo Cali por las semifinales de la Copa Libertadores 2025

El duelo de las albas se jugará este miércoles 15 de octubre desde las 16:00 (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola. La transmisión estará disponible por Chilevisión en su señal abierta y por Pluto TV.

Chilevisión

Abierta

11 (Santiago)

TDT

11.1 (Santiago)

9.1 (Arica)

4.1 (Iquique)

11.1 (Pozo Almonte)

2.1 (Calama)

7.1 (Antofagasta)

2.1 (Copiapó)

13.1 (Huasco)

5.1 (Vallenar)

2.1 (La Serena-Coquimbo)

8.1 (Ovalle)

2.1 (Quillota-La Calera)

10.1 (Valparaíso)

10.1 (Rancagua)

5.1 (Pichilemu)

4.1 (Cauquenes)

5.1 (Constitución)

11.1 (Chillán)

7.1 (Concepción)

5.1 (Lebu)

2.1 (Angol)

11.1 (Temuco)

2.1 (Villarrica-Pucón)

10.1 (Valdivia)

7.1 (Osorno)

10.1 (Puerto Montt)

7.1 (Punta Arenas)

Las albas quieren hacer historia en esta Copa Libertadores 2025. | Foto: Colo Colo Femenino.

Cable

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

¿Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores Femenina 2025?

La gran final de la Copa Libertadores Femenina 2025 será este sábado 18 de octubre a las 20:00 (hora de Chile) en el Estadio Florencio Sola.