Colo Colo sigue su aventura internacional y ya está en semifinales de la Copa Libertadores femenina. Las albas, que superaron la fase de grupos con puntaje perfecto, vencieron a Libertad por la cuenta mínima y se instalaron entre las cuatro mejores de América.

No fue un partido sencillo contra las paraguayas, vigentes campeonas en su país. Si bien el Cacique mantuvo el dominio de la pelota, le costó llegar al arco con claridad. No fue hasta el segundo tiempo que Mary Valencia, la goleadora de las albas en el torneo, encontró el 1-0.

Tatiele Silveira lo vivió con todo. Fiel a su estilo, la entrenadora de Colo Colo se pasó el partido gritando y dando indicaciones a sus dirigidas, sin relajarse en ningún momento. Por eso, después de la clasificación, se desahogó y celebró con todo frente a la prensa.

Al momento de atender los micrófonos de las periodistas que estaban en el Estadio Florencio Sola, Tatiele Silveira saludó a cada una de ellas y después levantó ambos puños en celebración. Así lo capturó la cámara de Contragolpe. Un momento especial después de tanta tensión.

Tatiele Silveira lleva a Colo Colo a semifinales de la Copa Libertadores femenina

Ahora, Tatiele Silveira y sus dirigidas se enfocan en las semifinales de la Copa Libertadores femenina. No habrá mucho tiempo para prepararse, porque Colo Colo enfrenta a Deportivo Cali este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas.

Mientras el Cacique superó a Libertad por la cuenta mínima, el Verdiblanco venció por 2-0 a Sao Paulo para clasificar a las semifinales. Las colombianas prometen ser un rival difícil para las albas en la ronda de las cuatro mejores de América.

