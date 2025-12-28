La ahora ex arquera chilena, Romina Parraguirre, habló de todo tras anunciar su retiro el pasado 19 de diciembre. La santiaguina de 35 años colgó los guantes tras su paso por el Sydney Olympic de Australia.

En su carrera, Parraguirre debutó en Universidad de Chile para después jugar por Colo Colo (en tres períodos), Santiago Morning; NWS Koalas, North Epping Rangers, Gladesville Ravens y Sidney Olympyc de Australia. Además de incursionar en televisión como participante de Pelotón, Calle 7 y comentar la Copa América Femenina de 2018.

“Yo lo pasé re bien. Es que tampoco anduve en malas cosas. Quizás eso fue también el otro lado. Cuando uno no anda en malas cosas, siempre va a tener bonitos recuerdos”, contó la ex arquera a LUN.

Agregó que “o haber aprendido inglés en Australia y tener un trabajo donde hablo inglés todo el día es algo que jamás lo habría podido hacer”.

El repaso de Parraguirre

“No siento ninguna espina clavada. Yo siento que hice todo lo que quería hacer en Chile. Por eso también creo que se me hizo fácil venirme a Australia, no es que me quedó chico Chile, no quiero que suene así, pero siento que en Australia sí tenía otras oportunidades, complementó.

Romi Parraguirre colgó los guantes tras jugar en Chile por la U, Colo Colo y Santiago Morning.

Sobre sus inicios en el Chuncho pese a ser hincha alba, manifestó que se dio “porque en ese momento era el único equipo que yo pude encontrar cerca de mi casa, y porque en ese momento era el único que me recibió también. Colo Colo no estaba tan organizado como la U y por eso fui a la U. Pero bueno, son cosas de la vida“.

Respecto a sus compañeras en la selección chilena reveló que “con algunas todavía tengo contacto. Pero claro, después uno deja de hablar porque no hay tiempo y pasan los años y todos cambiamos”.

“Si bien nos seguimos en Instagram y todo con Tiane (Endler), ya no tenemos esa misma relación de antes, cuando éramos unos 15 años más chicas. Tomamos diferentes rumbos también, haciendo otro grupo de amigos”, sentenció Parraguirre.

