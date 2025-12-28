Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Femenino

Romina Parraguirre explica por qué se inició en U de Chile pese a ser hincha de Colo Colo

Romina Parraguirre colgó los guantes hace unos días y ahora habló haciendo un repaso de su carrera. La ex golera explicó por qué partió en la U siendo de Colo Colo.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Parraguirre habló tras su retiro del fútbol.
© Colo ColoParraguirre habló tras su retiro del fútbol.

La ahora ex arquera chilena, Romina Parraguirre, habló de todo tras anunciar su retiro el pasado 19 de diciembre. La santiaguina de 35 años colgó los guantes tras su paso por el Sydney Olympic de Australia.

En su carrera, Parraguirre debutó en Universidad de Chile para después jugar por Colo Colo (en tres períodos), Santiago Morning; NWS Koalas, North Epping Rangers, Gladesville Ravens y Sidney Olympyc de Australia. Además de incursionar en televisión como participante de Pelotón, Calle 7 y comentar la Copa América Femenina de 2018.

Yo lo pasé re bien. Es que tampoco anduve en malas cosas. Quizás eso fue también el otro lado. Cuando uno no anda en malas cosas, siempre va a tener bonitos recuerdos”, contó la ex arquera a LUN.

Agregó que “o haber aprendido inglés en Australia y tener un trabajo donde hablo inglés todo el día es algo que jamás lo habría podido hacer”.

Romina Parraguirre anuncia su retiro del fútbol: “Me llevó lejos, cada paso valió la pena”

ver también

Romina Parraguirre anuncia su retiro del fútbol: “Me llevó lejos, cada paso valió la pena”

El repaso de Parraguirre

No siento ninguna espina clavada. Yo siento que hice todo lo que quería hacer en Chile. Por eso también creo que se me hizo fácil venirme a Australia, no es que me quedó chico Chile, no quiero que suene así, pero siento que en Australia sí tenía otras oportunidades, complementó.

Romi Parraguirre colgó los guantes tras jugar en Chile por la U, Colo Colo y Santiago Morning.

Romi Parraguirre colgó los guantes tras jugar en Chile por la U, Colo Colo y Santiago Morning.

Publicidad

Sobre sus inicios en el Chuncho pese a ser hincha alba, manifestó que se dio “porque en ese momento era el único equipo que yo pude encontrar cerca de mi casa, y porque en ese momento era el único que me recibió también. Colo Colo no estaba tan organizado como la U y por eso fui a la U. Pero bueno, son cosas de la vida“.

Respecto a sus compañeras en la selección chilena reveló que “con algunas todavía tengo contacto. Pero claro, después uno deja de hablar porque no hay tiempo y pasan los años y todos cambiamos”.

Figura de Colo Colo Femenino anuncia su salida con emotiva despedida: “Esta camiseta significó…”

ver también

Figura de Colo Colo Femenino anuncia su salida con emotiva despedida: “Esta camiseta significó…”

Si bien nos seguimos en Instagram y todo con Tiane (Endler), ya no tenemos esa misma relación de antes, cuando éramos unos 15 años más chicas. Tomamos diferentes rumbos también, haciendo otro grupo de amigos”, sentenció Parraguirre.

Publicidad
Lee también
Arquera chilena que jugaba en el extranjero se retira: "Valió la pena"
Femenino

Arquera chilena que jugaba en el extranjero se retira: "Valió la pena"

Campeona con Colo Colo anuncia su retiro del fútbol: "Un proceso doloroso"
Femenino

Campeona con Colo Colo anuncia su retiro del fútbol: "Un proceso doloroso"

Romi Parraguirre brilla en Australia y es la mejor arquera de abril
Femenino

Romi Parraguirre brilla en Australia y es la mejor arquera de abril

La grave advertencia para la U en el Nacional
U de Chile

La grave advertencia para la U en el Nacional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo