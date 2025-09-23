Australia le cambió la vida a Romina Parraguirre. En lo general y en lo específico, la futbolista de larga trayectoria, con pasos por Colo Colo, Universidad de Chile y la Selección Chilena, se encontró con grandes posibilidades en el país oceánico. Hoy, en exclusiva con RedGol, nos cuenta lo dulce y agraz de su presente.

Más bien, la mirada de la portera de 35 años es positiva. Se siente bien en Australia y ha conseguido establecerse en tierras lejanas. Sin embargo, también ha soltado parte de su vida. Romina Parraguirre, decidió decirle adiós al fútbol.

Si su última experiencia, en el Gladesville Ravens de la Women’s National Premier League, en Australia, había sido fructífera. Pero, apenas cambió de club, hubo un giro dramático importante. En el Sydney Olympic se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Toda la temporada sería baja.

“Me gusta la calidad de vida de Australia”

Sin calcular la diferencia de horario, le escribimos a Romina Parraguirre con el fin de saber un poco de su vida actual en Oceanía. La sorpresa es que nos respondió a las cinco y media de la mañana de Australia, hora en la que ya se dirigía al gimnasio. Así empieza su rutina en un país en el que ya lleva alrededor de seis años.

“Australia me trata muy bien. Soy residente ya y estoy a la espera de mi ciudadanía. Estoy contenta, trabajando como gerente de operaciones de una compañía de reportes médicos. Vivir acá es increíble, este país te da muchas oportunidades. Estoy viviendo a full“, nos comenta, resaltando el cambio de vida que le supuso su anclaje en este nuevo territorio.

“Lo que más me gusta de Australia es la calidad de vida que tenemos. Se dan varias oportunidades en este país y si uno las aprovecha, va ganando experiencia. Así que estoy feliz y creo que han sido lindos seis años viviendo acá”, recalca.

Un retiro silencioso

Su vida, así como la propia conversación que manteníamos con Romina Parraguirre, dio un giro cuando pasamos a hablar de fútbol. Con resignación, más que con pena, la portera nos habla de su alejamiento definitivo de la profesión que la llevó a la Selección Chilena y a disputar la Copa Libertadores con Colo Colo.

“Me rompí el ligamento cruzado por segunda vez, en la misma rodilla. Necesitaba dos operaciones y ya me hice la primera. Me hicieron un injerto de hueso. Ahora tengo que esperar ocho meses y recién ahí empiezo el proceso de operarme el ligamento y empezar de nuevo”, relata Parraguirre.

“Esto me ha llevado pensar en retirarme del fútbol. O, más bien, me retiré del fútbol. Ha sido un proceso muy silencioso, no lo he dicho mucho, no le he dicho casi a nadie. Pero, creo que es un proceso que duele, entonces por eso no le he dado mucho énfasis. Después de jugar casi 23 años, es difícil“, nos señala, poniendo, luego, una cuota de tranquilidad y estoicismo a sus palabras.

“Lo he llevado bien, estoy contenta con mi decisión. Poder ayudar desde el costado a las niñas es lindo también, se vive con la misma pasión. Pero, como dije, me corté el ligamento cruzado y ya no volvería. Amo el fútbol, pero también el cuerpo y la salud mental son importantes“, resalta.

“Igual, me siento bien físicamente. Voy al gimnasio, hago ejercicio en grupo. Cosas que no puedo hacer son los ejercicios que me hagan girar la rodilla. Pero siempre estoy activa en lo que es gimnasio y la verdad es que estoy bien”, cierra la ahora ex portera.

Con Colo Colo en el recuerdo | Instagram

Chile en el corazón, pero feliz en Australia

Por último, con las fechas nacionales de fondo, era imposible preguntarle a Romina Parraguirre sobre su mirada de Chile a la distancia. “Obviamente, uno extraña a la familia, a los amigos, los momentos como el 18, la Navidad. Pero, como hago mi vida acá, no es mucho lo que extraño Chile, sólo cosas puntuales”, enfatiza, y luego hace un repaso por su carrera.

“Logré hartas cosas a nivel personal. Fui elegida mejor portera por el Círculo de Periodistas, jugué un Mundial, estuve en la Selección, jugué en equipos grandes, me vine a Australia y gané, en esta liga que es muy competitiva, dos veces la mejor portera del año. No sé si me habrá faltado algo que hacer en el fútbol realmente“, analiza, para, por último, repasar sus momentos favoritos a lo largo de su carrera.

Romi Parraguirre en Australia | Instagram

“Yo creo que las Copas Libertadores fueron momentos que me gustaron mucho. Y también venirme a Australia, a este nivel. En un momento, me estaba aburriendo un poco del fútbol, porque en Chile eran dos o tres equipos los que siempre eran competitivos y uno como arquera se aburre. Acá en Australia, me reencanté con el fútbol, me fue bien y lo pasé ídem“, cierra Romina Parraguirre, de una envidiable carrera en el fútbol profesional.