El fútbol femenino también tuvo su reconocimiento en la Gala Crack, donde se eligieron a las figuras más destacadas del año. Toda la atención se la llevó Mary Valencia, goleadora y campeona con Colo Colo en esta temporada.
La delantera, además titular en la Roja, fue la máxima artillera de la Liga Femenina con 30 anotaciones. A su registro se suman los cuatro goles que hizo en la Copa Libertadores, donde las albas fueron semifinalistas.
Entre lágrimas, la Pantera recibió el reconocimiento. “Mucha emoción. Llegué a visualizar mucho esto. Este año, gracias a mi equipo se dieron las cosas, estoy contenta por recibir este premio“, mencionó.
Más tarde, sumó: “Gracias a todos los que confiaron en mí, en mis compañeras por votarme. Nosotras nos planteamos objetivos, fuimos partido a partido, y gracias al trabajo de mis compañeras y el trabajo táctico de mi entrenadora, se dieron las cosas“.
Gala Crack: Mary Valencia es la mejor del año en el fútbol femenino
“Estoy muy contenta por lo que he hecho, me he sacrificado mucho para llegar acá, es mucho trabajo y constancia, y creo que se ha dado en cancha, en los resultados“, mencionó también Mary Valencia.
Por otro lado, el once ideal del fútbol femenino fue con Ryann Torrero (Colo Colo); Michelle Acevedo (Colo Colo), Su Helen Galaz (U. de Chile), Dahiana Bogarín (Colo Colo), María Paz Bogado (Coquimbo Unido); Yastin Jiménez (Colo Colo), Yanara Aedo (Colo Colo), Yessenia López (Colo Colo); Vaitiare Pardo (U. Católica), Mary Valencia (Colo Colo), Yenny Acuña (Colo Colo).