Fútbol chileno

La emoción de Mary Valencia por ser la mejor del año en la Gala Crack: "He sacrificado mucho"

Mary Valencia, figura de Colo Colo y goleadora absoluta de la Liga Femenina, fue elegida la mejor del año en la Gala Crack.

Por Javiera García L.

Mary Valencia fue elegida la mejor del año
Mary Valencia fue elegida la mejor del año

El fútbol femenino también tuvo su reconocimiento en la Gala Crack, donde se eligieron a las figuras más destacadas del año. Toda la atención se la llevó Mary Valencia, goleadora y campeona con Colo Colo en esta temporada.

La delantera, además titular en la Roja, fue la máxima artillera de la Liga Femenina con 30 anotaciones. A su registro se suman los cuatro goles que hizo en la Copa Libertadores, donde las albas fueron semifinalistas.

Entre lágrimas, la Pantera recibió el reconocimiento. “Mucha emoción. Llegué a visualizar mucho esto. Este año, gracias a mi equipo se dieron las cosas, estoy contenta por recibir este premio“, mencionó.

Más tarde, sumó: “Gracias a todos los que confiaron en mí, en mis compañeras por votarme. Nosotras nos planteamos objetivos, fuimos partido a partido, y gracias al trabajo de mis compañeras y el trabajo táctico de mi entrenadora, se dieron las cosas“.

ver también

Gala Crack: Mary Valencia es la mejor del año en el fútbol femenino

“Estoy muy contenta por lo que he hecho, me he sacrificado mucho para llegar acá, es mucho trabajo y constancia, y creo que se ha dado en cancha, en los resultados“, mencionó también Mary Valencia.

Por otro lado, el once ideal del fútbol femenino fue con Ryann Torrero (Colo Colo); Michelle Acevedo (Colo Colo), Su Helen Galaz (U. de Chile), Dahiana Bogarín (Colo Colo), María Paz Bogado (Coquimbo Unido); Yastin Jiménez (Colo Colo), Yanara Aedo (Colo Colo), Yessenia López (Colo Colo); Vaitiare Pardo (U. Católica), Mary Valencia (Colo Colo), Yenny Acuña (Colo Colo).

