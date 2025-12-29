Es tendencia:
TNT Sports golpea el bolsillo de los hinchas chilenos: Subirá de precio para 2026

Uno de los proveedores de TV pago comunicó oficialmente el alza del valor de su suscripción. Un efecto de la nueva calendarización de nuestro balompié.

Por Alfonso Zúñiga

La temporada 2026 del fútbol chileno se avecina con un aumento importante en la actividad de las principales categorías, a partir del nuevo acuerdo con TNT Sports que garantiza partidos durante los 12 meses del año.

Es que además de la Liga de Primera, Primera B y la Copa Chile, se disputará bajo un nuevo formato la Supercopa, más la creación de la Copa de la Liga, es decir, habrá más de 600 cotejos por disputar desde enero a diciembre.

Pero la nueva calendarización del fútbol chileno también trae malas noticias, especialmente para los hinchas, y en específico, quienes están abonados a TNT Sports Premium. Una novedad que golpeará directamente sus bolsillos desde el próximo mes.

TNT Sports golpea el bolsillo de los hinchas para 2026

Por medio de un correo electrónico oficial que llegó a sus clientes, la empresa de televisión digital Zapping informó que la señal oficial de nuestro balompié, aplicará un aumento en su plan Premium, por el que va la mayoría de los encuentros.

“Con el objeto de mantener la calidad del servicio que te entregamos, queremos comunicarte que, a partir del próximo mes, el precio del pack TNT Sports Premium se actualizará a $14.500“, informó la compañía sobre este paquete, que hasta ahora cuesta $13.500, es decir, un 7.5% de alza.

Hasta la fecha, sólo Zapping reveló este aumento en los precios del plan Premium del fútbol chileno, desde empresas como Movistar, VTR-Claro y DirecTV se desconoce si habrá aumento del precio, el que se mantiene hasta ahora en $13.490.

A lo anterior, debemos sumar que la plataforma de streaming HBO Max, que incluye las transmisiones de TNT Sports en sus señales básica y Premium, se mantiene a un valor de $14.990 pesos mensuales.

Las fechas de inicio para la temporada 2026

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
