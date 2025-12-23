Para entender por qué el fútbol chileno es del porte de un poroto en el mundo, basta con mirar el negocio de la televisión y compararse con las grandes potencias.

La Liga de España dio a conocer las cifras que recibieron los clubes de ese país durante la temporada 2024/25. El que más dinero recibió fue Real Madrid, embolsándose 157 millones de euros (185 millones de dólares), uno más que el Barcelona. Más atrás viene Atlético de Madrid, con 108 millones de euros.

Luego aparecen Athletic de Bilbao (72 millones de euros), Real Sociedad (68), Betis (64.6) y Sevilla (63.9). Cifras muy onerosas.

Una realidad muy diferente a la que hay en Chile. A mediados de año se dio a conocer el ingreso que TNT Sports le dio a todo el fútbol chileno el 2024, que ascendió a 81.600 millones de pesos. Es decir, cerca de 90 millones de dólares, ni la mitad de lo que ganó solo el Real Madrid.

Colo Colo fue el más beneficiado, con 5.400 millones de pesos (cerca de 6 millones de dólares). Un poco más atrás estuvo U. de Chile, con 5.000 millones. La Universidad Católica cerraba el podio, con 4.300 millones.

El resto de los elencos nacionales de Primera División recaudó poco más de 3.300.000 millones. En Primera B, el monto se reduce drásticamente: 1.430 millones se le pagó a esos clubes.

Estas cifras suelen aumentar levemente año tras año, por lo que seguramente el balance del 2025 será un 5% mayor. Aún muy lejano de lo que reciben en España.

El dinero que le entra a otros grandes clubes por TV

Más ejemplos. Flamengo, campeón de Copa Libertadores, gana 70 millones de dólares por televisión en Brasil, lo que representa apenas el 35% de sus ingresos.

En Alemania, Bayern Munich percibe 107 millones de euros por TV; en México, América gana 25 millones de dólares por este concepto; mientras que en EE.UU. los clubes de la MLS tienen un fijo de 10 millones de dólares.

Eso sí, en la MLS esos contratos varían según suscripciones a partidos y clubes en específico. Por ejemplo el Inter Miami sale ganando, pues quieren ver a Messi.