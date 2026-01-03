Una de las salidas que puede marcar el mercado de fichajes para la temporada 2026 tiene que ver con Lucas Assadi, donde en Universidad de Chile están alertas con las ofertas que pueden llegar.

La más importante tiene que ver con el interés del Atlético Mineiro de Brasil, donde se ha confirmado que el cuadro que dirige Jorge Sampaoli lo tiene en carpeta.

Si bien no se han acercado a la U con una oferta concreta por el volante formado en el CDA, en Belo Horizonte ponían sobre la mesa que el club tiene que hacer caja, más cuando tienen un refuerzo bombástico en la mira.

Una competencia que puede dejar sin espacio el arribo de Assadi, porque se dio a conocer que el Mineiro prepara conversaciones con Mauro Icardi, como fichaje estrella.

El Mineiro quiere golpear con Mauro Icardi, lo que lo dejaría sin plata para otros nombres como Assadi. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

¿Lucas Assadi al Atlético Mineiro?

En Brasil toma fuerza el nombre de Lucas Assadi, pero estiman que la U pedirá, al menos, una cifra cercana a los 5 millones de dolares por su carta, algo que para el mercado de ese país no debería ser problema.

El tema que Mineiro no atraviesa una buena situación económica y que tienen en mente dar un golpe al mercado de fichajes con Mauro Icardi, donde ponen un monto de 10 millones de dólares por su carta al Galatasaray de Turquía.

En ese sentido, dejan en claro que si se hace el gasto económico en la gran estrella argentina, otros nombres como Assadi quedarían solo como un sueño, lo que tiene en alerta a la U.

Una situación que se resolverá en las próximas horas, donde hay presión de Jorge Sampaoli por los refuerzos que ha presentado al club, por lo que quiere respuestas de la dirigencia.

