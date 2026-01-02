ver también Sufre Paqui Meneghini en la U: Jorge Sampaoli viene con todo por fichaje de Lucas Assadi

Universidad de Chile está en alerta con el mercado de fichajes para la temporada 2026, con un énfasis puesto en Lucas Assadi, jugador que está comenzando a tener ofrecimientos para un salto al extranjero.

Luego de que se conoció de que el Atlético Mineiro vendrá a presentar una primera propuesta a la U para poder llevarse al volantel, por instrucción del técnico Jorge Sampaoli, la samba se sigue moviendo en Brasil.

Esto, porque hay novedades desde Belo Horizonte, donde han confirmado que el volante de la U está dentro del radar de refuerzos que busca el equipo brasileño para este año.

Pero, hay una gran novedad, porque aseguran que se ha catalogado como el plan B, ante una negociación que llevan adelante con un bombástico jugador en la misma posición.

¿Qué dicen de Lucas Assadi en el Atlético Mineiro?

Fue el periodista Wadson Fernandes quien entregó nuevos detalles del interés del Atlético Mineiro por Lucas Assadi, donde también cita información desde el YouTube de Canal do Frossard.

En ese sentido, dejan en un segundo plano una negociación con el volante chileno, teniendo en cuenta de que tienen un tapado, pero no lo descartan dentro del presente mercado.

“El Atlético tiene negociaciones avanzadas con un jugador ofensivo, y la directiva entiende que ese jugador es incluso mejor que Lucas Assadi de Universidad de Chile”, explican.

En ese sentido, no bajan la pelea que pueden dar con la U por Assadi, aunque dejan en claro que será sólo si se cae la primera opción que tienen en el mercado de Brasil.

“Este jugador probablemente sería un mediocampista ofensivo. En cuanto a Assadi, el interés es real”, destaca.

